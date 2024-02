Poirier et Yabusele amènent le Real Madrid en finale de la Copa del Rey

Le Real Madrid est de retour en finale de la Copa del Rey. Sortie en 2023 à Badalone dès les demi-finales par le futur vainqueur, Malaga, l’équipe de Chus Mateo a cette fois atteint le match du titre.

Avec de très bons Vincent Poirier (10 points à 3/3 aux tirs, 8 rebonds, 3 contres et 2 fautes provoquées pour 22 d’évaluation en 21 minutes) et Guerschon Yabusele (14 points à 5/8, 6 rebonds et 2 passes décisives pour 20 d’évaluation en 27 minutes), les champions d’Europe en titre ont accéléré au retour des vestiaires pour prendre un avantage conséquent. Après un 18 à 5, ils menaient de 25 points (80-55) à l’entame de la dernière période.

Le Real a bien accéléré en 2e mi-temps 😭 🔴 #CopaDelRey 🏆 sur First Team pic.twitter.com/cRKB4jWNLy — First Team (@FirstTeam101) February 17, 2024

L’ancien métronome de l’ASVEL Chris Jones (9 points à 4/11 et 4 passes décisives pour 3 d’évaluation en 24 minutes) a eu beaucoup de mal alors que Damien Inglis s’est démené au rebond (9 prises, en plus de ses 5 points à 1/4 et 3 passes décisives) mais a fini avec un +/- de -36. L’ex-Chalonnais et Monégasque Brandon Davies a lui été adroit (18 points à 5/6 derrière l’arc en moins de 15 minutes) sans que cela ne puisse changer le résultat final. Le Real Madrid est en finale et retrouvera ce dimanche à Malaga le FC Barcelone qui est en train de corriger Tenerife (40 à 6 dans le deuxième quart-temps) dans la deuxième demi-finale, diffusée sur les chaînes YouTube et Twitch de First Team.