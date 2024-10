Poitiers : Kevin Harley à l’arrêt

Touché aux ischios-jambiers sur un lay-up lors du deuxième quart-temps mardi contre Champagne Basket (74-84), Kevin Harley (1,90 m, 30 ans) a essayé de revenir après la pause, mais son état de santé ne le permettait pas. Pour cause, le capitaine pictavien – formé au club et qui entame sa neuvième saison pro avec le PB86 – sera absent plus longtemps.

📃 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐥𝐞𝐲 𝐚̀ 𝐥’𝐚𝐫𝐫𝐞̂𝐭 𝐜𝐞 𝐬𝐨𝐢𝐫 Blessé aux ischio-jambiers, notre capitaine sera absent sur le parquet de l’Alliance Sport Alsace ce soir (coup d’envoi 20h30).#GoPB👊 pic.twitter.com/W9oDTVXUcF — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) October 4, 2024

L’arrière francilien n’a pas accompagné son équipe à Gries, où Poitiers défie l’Alliance Sport Alsace ce vendredi. De même, il est également incertain pour la réception de Fos-Provence la semaine prochaine.