Poitiers prolonge son cadre croate Ivan Ramljak

Le Poitiers Basket 86 s’est assuré les services de son polyvalent ailier Ivan Ramljak pour les deux prochaines saisons. Le club pictavien a prolongé le contrat de l’ancien international croate jusqu’en 2027.

Ivan Ramljak (2,03 m, 34 ans) s’est bien installé dans la Vienne depuis quelques années. Passé par Poitiers le temps d’une courte pige médicale en mai 2021, il est revenu à Saint-Éloi à l’été 2023. Le natif de Mostar a confirmé toutes les bonnes choses entrevues lors de son premier passage. En cette saison 2024-2025, il est le 4e meilleur marqueur mais aussi le 2e meilleur rebondeur et passeur de l’équipe, avec des moyennes de 9,9 points à 44% de réussite aux tirs, 6,5 rebonds et 3 passes décisives.

C’est donc fort logiquement que le Poitiers Basket 86, en course pour une qualification en playoffs de Pro B, a décidé de prolonger Ivan Ramljak. « Nous avons échangé avec Ivan et rapidement convenu d’un désir de prolonger l’aventure ensemble », explique l’entraîneur Andy Thornton-Jones. « C’est un joueur précieux dans notre dispositif et c’est intéressant de pouvoir avoir de la continuité dans l’effectif. »