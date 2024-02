Pour Kennedy Burke, ce sera New York

L’identité de la future franchise WNBA de Kennedy Burke a été révélée : la MVP de LFB s’est engagée en faveur de New York, finaliste en titre. Du fait de son contrat avec le Liberty, l’Américaine ne devrait pas pouvoir accompagner Villeneuve-d’Ascq en cas de parcours prolongé en playoffs.

« Kennedy est une joueuse poylvalente qui jouera sur plusieurs positions », souligne le GM new-yorkais, Jonathan Kolb. « Elle est devenue l’une des toutes meilleures joueuses en EuroLeague et sera une recrue très importante pour notre groupe. »

Déjà aperçue pendant quatre saisons en WNBA (4,9 points en 92 matchs avec Indiana, Seattle et Washington), Kennedy Burke prépare actuellement un quart de finaliste d’EuroLeague historique avec l’ESBVA. Ce mercredi soir (à 18h), le club nordiste défie Miskolc, et l’internationale française Ana Tadic, lors de la première manche d’une série censée mener vers le Final Four.