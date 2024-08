Pour la Serbie, une médaille de bronze « qui brille autant que de l’or »

Filip Petrusev : « On savait que l’on méritait, au moins, cette médaille de bronze. On se la devait à nous-mêmes, on la devait à notre pays. Tous les Serbes étaient si fiers de nous il y a deux jours après le match contre les États-Unis donc il fallait ramener quelque chose à la maison. Surtout que c’était la même équipe qui nous a battu l’an dernier en finale de la Coupe du Monde à Manille : ça a été une vraie source de motivation pour se remettre de la déception de jeudi. Du coup, on a livré un match incroyable ! On avait peut-être la plus grande équipe de Serbie de l’histoire. »

Vasilije Micic : « C’est super de terminer sur une bonne note ! Pour gagner le bronze, il faut finir par une victoire donc ça restera à jamais. C’est la première fois que l’on était vraiment au complet, tout le monde s’est investi et j’aimerais revenir l’été prochain avec tout le monde. Il faut du temps pour les plus grands accomplissements, il faut de la patience. On a échoué tout près du titre ou d’une médaille d’argent mais ce bronze brille autant que de l’or. J’espère que l’on sera tous de retour pour l’EuroBasket 2025 ! »

Aleksa Avramovic : « C’est l’un des plus grands moments de ma carrière ! Je dirais que mon mariage était le plus grand moment de ma vie et que cette médaille est le second. À peine 40 heures après notre défaite contre les États-Unis, c’est incroyable de produire un match comme ça. Nous avons été à deux doigts de faire tomber la plus grande équipe de tous les temps, c’était peut-être le plus beau match de l’histoire du basket. Il y avait tellement d’anciens MVP sur le parquet, tout le monde a été bon. Nous n’étions pas abattus après les États-Unis et heureusement car sinon, on n’aurait pas eu le bronze. Sur les 12 joueurs, on était 9 à faire le sale boulot sur le terrain (il cite tous les joueurs, ndlr). Il faut se battre, il faut faire les box-out, il faut défendre, il faut aller au rebond, etc. Sans ça, on ne peut pas gagner ! Et à côté, nous avions trois joueurs de classe mondiale : Bogdan Bogdanovic, Vasilije Micic et le meilleur joueur de la décennie, Nikola Jokic. S’il est le plus grand joueur de l’histoire de la Serbie ? Je suis un grand fan de Dejan Bodiroga (il rit) mais il fait partie des plus grands. Je suis très heureux de vivre à son époque. »

Propos recueillis à Bercy,