Pour ses débuts dans l’élite, La Rochelle ne se bat pas « à armes égales »

Avant même le début de la saison 2024-2025, le Stade Rochelais savait que sa lutte pour le maintien serait dure. Mais après 9 journées de championnat, il en a la confirmation. Match après match, La Rochelle voit tout l’écart de niveau qui le sépare de certains équipes.

Battu par Nanterre ce vendredi 15 novembre, le club de Charente-Maritime va passer la trêve internationale de novembre seul à la dernière place de la Betclic ELITE (une seule victoire). Dans des propos rapportés par Sud-Ouest, son entraîneur Julien Cortey fait l’amer constat que son équipe est pour le moment en dessous des autres.

« On sait qu’on est sur un fil, qu’il faut qu’on fasse des matchs parfaits, que toutes les étoiles soient alignées. Parce qu’à la base, il nous manque un joueur majeur sur les lignes arrière [Allen Flanigan] et que l’on n’a pas l’équipe la plus talentueuse. C’est ça la réalité. Aujourd’hui, en Betclic ÉLITE, on ne se bat pas à armes égales. »