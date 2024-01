Pour son entrée dans le top 16, Cholet remonte… un écart de -16 contre Strasbourg

C’est un véritable match de séries que nous ont offert Cholet et Strasbourg. À ce petit jeu-là, c’est le club des Mauges qui a triomphé (98-93), porté par son public, pour réussir son entrée en lice dans le premier top 16 de Champions League de son histoire.

Un début de match… surprenant !

La rencontre entre Cholet et Strasbourg a été une longue histoire de momentums et de séries : 6-22 pour Strasbourg d’entrée, réaction quasi immédiate de Cholet derrière avec un 17-2, tout cela rien que dans le 1er quart-temps (25-26, 10′). La série fatale interviendra en faveur de Cholet en fin de 3e quart-temps avec un 23-6 (de 49-62 à 72-68), à l’initiative de Gérald Ayayi (18 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions), auteur de plusieurs interceptions d’affilées et de 11 points sur cette période de 6 minutes.

😃 Oh I'm so happy I got 𝐄𝐦𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐍𝐳𝐞𝐤𝐰𝐞𝐬𝐢 as a Rare card in the #BasketballCL 𝑭𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒚 𝑳𝒆𝒂𝒈𝒖𝒆 🃏@CB_officiel pic.twitter.com/0G4OOFkiQR — Basketball Champions League (@BasketballCL) January 24, 2024

Dans l’ultime quart-temps, Cholet a tenu son avantage par le match extrêmement adroit de Vojtech Hruban (6/8 de réussite aux tirs), auteur de 16 de ses 18 points du soir en seconde période. Adroite en première période notamment, Strasbourg a cédé sur la durée, notamment à l’intérieur face aux coéquipiers d’Emmanuel Nzekwesi (23 points à 8/9 aux tirs et 6 rebonds), énorme en première période avec 17 points, malgré le bon match de Nysier Brooks (15 points et 6 rebonds).

Lors de la prochaine journée, Cholet restera à la Meilleraie et affrontera l’autre équipe de cette première journée, l’Unicaja Malaga, alors que Strasbourg se déplacera de nouveau, à Tofas Bursa.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre