Pour son retour en BCL, Nanterre perd un match piège en Bosnie-Herzégovine

Contrairement à Saint-Quentin, Nanterre n’a pas renoué victorieusement avec une Coupe d’Europe. De retour en Ligue des Champions après sa dernière apparition en 2019, le club des Hauts-de-Seine s’est incliné pour son entrée en lice à Igokea (86-80). Un revers dommageable pour les Nanterriens, défaits par une équipe qui n’avait plus remporté le moindre match en BCL depuis 2022.

A different Igokea this time around – Bosnian champions 𝙬𝙖𝙨𝙝 𝙤𝙛𝙛 𝙗𝙞𝙩𝙩𝙚𝙧 𝙩𝙖𝙨𝙩𝙚 𝙤𝙛 𝙡𝙖𝙨𝙩 𝙨𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣 with a winning start in #BasketballCL now, taking down Nanterre 92 in their 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐰𝐢𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐜𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐! pic.twitter.com/qG2acPho1G — Basketball Champions League (@BasketballCL) October 2, 2024

Retrouvailles d’ex-Limougeauds entre Desi Rodriguez et Bryce Jones

Nanterre 92 est tombé dans le piège classique que peuvent réserver les rencontres dans les pays de l’Est. Un déplacement long, dans une salle clairsemée, au sein d’une ville de quelques 30 000 habitants à Laktaši. Jamais dans le bon rythme, la formation de Philippe Da Silva s’est laissée endormir par la nouvelle équipe de Bryce Jones (18 points, 3 rebonds et 3 passes décisives).

Ce dernier s’est d’ailleurs livré à un joli duel lors du premier quart-temps (6 points en QT1) avec son ex-partenaire limougeaud Desi Rodriguez (7 points en QT1, 12 points et 10 rebonds au final). On se disait pourtant que Nanterre allait prendre le dessus sur son adversaire du soir, notamment grâce au très bon passage de Milan Barbitch (13 points, 5 rebonds et 11 passes décisives) en 2e quart-temps. Sûrement inspiré par la performance de son jeune compatriote Nolan Traoré la veille, l’ancien Parisien a distribué le jeu de son équipe de belle manière pour placer Nanterre en tête à la mi-temps (39-42). Avant que le piège bosnien ne se referme sur Nanterre.

Finally a solid 𝙈𝙞𝙡𝙖𝙣 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚 – Milan Barbitch with 𝟗𝐩𝐭𝐬, 𝟕𝐚𝐬𝐭 in the first half alone! 🔥#BasketballCL | @Nanterre92 pic.twitter.com/sjceotaTWY — Basketball Champions League (@BasketballCL) October 2, 2024

Car en seconde période, les Altoséquenais ont perdu le fil de leur partie. Plus fragiles défensivement, plus facilement irritables émotionnellement aussi, ils ont permis aux Bosniens de reprendre le momentum de la partie. Encore dans le coup pour l’emporter en fin de partie, Nanterre a pourtant gâché de multiples occasions d’y parvenir dans la dernière minute du temps réglementaire (5 secondes sur remise en jeu pour Barbitch, un lancer loupé par Jackson sur une technique, une balle perdue de Tillman). Preuve que rien ne plaidait en la faveur d’un premier succès en BCL pour Nanterre cette saison.

Avertis une première fois, les partenaires de Benjamin Sene ne devront pas se laisser surprendre par leur prochain match en Ligue des Champions, qui se fera aussi loin de leur base, contre l’Hapoël Holon.