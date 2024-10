Les 10 joueurs français à suivre en Ligue des Champions cette saison

La saison 2024-2025 de la Ligue des Champions, autrement nommé Basketball Champions League ou BCL, débute ce mardi 1er octobre. Deux clubs français sont engagés dans la compétition : une équipe novice, Saint-Quentin, et une formation plus habituée, Nanterre. Sur l’entièreté du tableau, l’on retrouvera plus d’une vingtaine de joueurs français sur les parquets de la 3e compétition européenne. Voici plusieurs d’entre eux à suivre de près.

1. Nolan Traoré (Saint-Quentin, Betclic ELITE)

Forcément, on se sent obligé de commencer par le prospect sur lequel tous les regards seront braqués en Ligue des Champions cette saison. Attendu dans le top 5 de la Draft NBA 2025, Nolan Traoré va avoir l’opportunité de se développer sur la scène d’une Coupe d’Europe. Et pourquoi pas y faire grimper sa cote, à l’image de Zaccharie Risacher la saison dernière qui avait impressionné en EuroCup avec la JL Bourg sur son adresse extérieure. Quand bien même l’aventure de Saint-Quentin ne dépasserait pas le stade des groupes, l’ancien joueur du Pôle France aura face à lui de sérieux adversaires face auxquels se mesuraient, avec Tenerife ou encore le Karsiyaka de Jerry Boutsiele.

2. Killian Tillie (Unicaja Malaga, Espagne)

C’est chez le champion en titre, l’Unicaja Malaga, que Killian Tillie va découvrir une Coupe d’Europe. Avec la volonté de relancer une carrière au point mort depuis deux ans en raison des blessures, le benjamin de la fratrie Tillie aura à sa disposition un contexte favorable. Au début, ce dernier devrait évoluer en sortie de banc, où sa qualité de tir extérieur pourrait le faire briller.

3. Ismaël Kamagaté (Tortone, Italie)

Habitué des compétitions européennes depuis plusieurs saisons maintenant, Ismaël Kamagate semble avoir un coup à jouer cette saison pour relancer sa carrière à Tortone. Son premier match dans le championnat italien cette saison (23 points pour 40 d’évaluation) le laisse en tout cas à penser. De nouveau prêté chez le club piémontais par l’Olimpia Milan, un exercice plein sous les ordres de Walter De Raffaelle pourrait lui permettre de mieux s’exprimer sur les parquets et de retrouver son niveau du Paris Basketball.

4. Bodian Massa (Manresa, Espagne)

Après l’EuroCup, Bodian Massa va retrouver la Ligue des Champions cette saison avec Manresa, après l’avoir déjà connu à Strasbourg. L’ancien pivot de la JL Bourg a accompli l’un de ses objectifs de carrière cet été, en rejoignant le championnat national qui l’attirait le plus, l’Espagne. Dans une formation où d’anciens de Betclic ELITE ont brillé avant lui (Sylvain Francisco et Chima Moneke), l’enfant de Fos Provence espère suivre leurs traces. Bodian Massa devra toutefois patienter avant de renouer avec la BCL, afin de soigner une blessure survenue en présaison.

5. Benjamin Sene (Nanterre, Betclic ELITE)

Depuis ses années au SLUC Nancy (2009-2017), Benjamin Sene n’a plus connu de Coupe d’Europe. Le meneur de jeu va pouvoir y remédier cette saison avec Nanterre, chez qui il est un rouage essentiel depuis son arrivée en 2021. Désormais trentenaire, il sort de son meilleur exercice en carrière avec le club des Hauts-de-Seine (11,5 points et 3,8 passes décisives de moyenne en 33 matchs de Betclic ELITE).

6. Hugo Besson (Manisa, Turquie)

Après une dernière saison partagée entre la Serbie (FMP Belgrade) et l’Italie (Varèse), Hugo Besson a posé ses valises à Manisa en Turquie cet été. Lors de son aventure italienne, Hugo Besson a joué une Coupe d’Europe pour la première fois de sa carrière, la FIBA Europe Cup, pour de belles productions (13,5 points en 4 matchs). Cette saison, le natif d’Angers évoluera notamment avec l’ancien Mets 92 Fabien White Jr.

7. Jerry Boutsiele (Karsiyaka Turquie)

Pour la 3e saison consécutive, Jerry Boutsiele va évoluer en Turquie. Joueur de Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü ces deux dernièrs saisons, avec Axel Bouteille notamment, le pivot joue désormais au Pinar Karsiyaka Izmir. Un club avec lequel il espère rester sur la même lancée, celle de la productivité dans le championnat turc (plus de 13 points et 8 rebonds de moyenne sur les deux dernières saisons). Enfin, Jerry Boutsiele va retrouver la BCL, qu’il a déjà disputée lors de sa dernière saison au Limoges CSP en 2021-2022.

8. Milan Barbitch (Nanterre, Betclic ELITE)

Voilà un autre meneur nanterrien avec Milan Barbitch. Contrairement à son ancien partenaire du Paris Basketball, Ismaël Kamagate, il s’agira d’une première sur la scène européenne pour le fils de l’ex-international Yann Barbitch. Au sortir d’une saison accomplie sur le plan individuel à Blois malgré la relégation en Pro B, Milan Barbitch a l’occasion de franchir une nouvelle étape de sa jeune carrière en BCL.

9. William Pfister (Saint-Quentin, Betclic ELITE)

Joueur du SQBB depuis 2020, William Pfister va ouvrir un nouveau joli chapitre avec Saint-Quentin. Arrivé en Picardie en provenance de la Nationale 1, William Pfister a grandi avec le club, jusqu’à s’imposer comme le capitaine d’une équipe membre du Top 8 de Betclic ÉLITE. Cet intérieur costaud et batailleur va cocher un nouvel accomplissement avec la Ligue des Champions.

10. Stéphane Gombauld (Reggio d’Émilie, Italie)

Pour sa 2e saison en Italie, Stéphane Gombauld va également goûter une 2e fois à la BCL. Après avoir été éliminé au play-in par Cholet lors du dernier exercice, l’ancien pivot de l’ASVEL, Saint-Chamond, Blois, Chartres et du SLUC Nancy aura l’ambition de faire mieux. Pour son premier match dans le championnat italien, il a été bien responsabilisé avec 23 minutes de jeu pour 14 points, 7 rebonds et 2 contres.