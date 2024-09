Les joueurs français à suivre en EuroCup cette saison

La saison 2024-2025 d’EuroCup démarre ce mardi 24 septembre. Si une seule équipe est engagée dans cette compétition cette saison, la JL Bourg, ils seront au total 14 joueurs français sur les parquets de la 2e compétition européenne. Voici plusieurs d’entre eux à suivre de près.

1. Les Français de la JL Bourg (Betclic ELITE)

Choisir, c’est renoncer. Alors concernant les Français de la JL Bourg, on a décidé de tous les évoquer. Ils seront au nombre de sept cette saison (Hugo Benitez, Jean-Marc Pansa, Mehdy Ngouama, Joël Ayayi, Maxime Courby, Kevin Kokila et Wilson Jacques). La mène burgienne est connaisseuse de la compétition : son titulaire Hugo Benitez (7 points et 4,2 passes décisives en 2023-2024) connaîtra déjà sa 5e campagne à 23 ans, alors que Mehdy Ngouama (6,4 points et 2,2 passes décisives) en est ressorti quasiment invaincu avec Paris. Mais d’autres joueurs de Frédéric Fauthoux vont jouer une joute européenne pour la première fois, comme Joël Ayayi et Jean-Marc Pansa. Avec assez peu de doutes sur leur capacité à performer en EuroCup, surtout dans le collectif de la Jeu.

2. Noa Essengue, ailier-fort de Ulm (Allemagne)

Après une saison de découverte du monde professionnel à Ulm, Noa Essengue (2,05 m, 17 ans) va vouloir passer la seconde en Bade-Wurtemberg. Prospect attendu au 1er tour de la Draft NBA 2025, il avait réussi à s’immiscer dans la rotation de l’équipe allemande par moment lors du dernier exercice (5 minutes de moyenne sur 9 matchs). Cette saison, l’objectif pour l’ailier-fort est d’intégrer définitivement la rotation de son équipe, voir dans être l’un des éléments clés. Ce fut déjà le cas en ouverture de la Bundesliga, avec 15 points marqués contre le dernier vainqueur de la FIBA Europe Cup, les Niners Chenmitz. Un bon présage pour l’ancien joueur de l’INSEP ?

3. Yoan Makoundou, intérieur de Turk Telekom Ankara (Turquie)

Pour la 2e saison consécutive, Yoan Makoundou est prêté par l’AS Monaco dans une écurie d’EuroCup. Après Buducnost Podgorica l’an dernier, l’intérieur évoluera cette fois au TT Ankara. En 2023-2024, Yoan Makoundou a tourné à 11 points à 60,8% de réussite aux tirs (dont 40,6% à 3-points, sur 1,9 tentative par match), 4,8 rebonds et 0,8 passe décisive en 23 minutes en EuroCup. Il tentera, comme d’autres intérieurs français par le passé, de prendre son envol en Turquie.

4. Axel Bouteille, ailier de Bahcesehir (Turquie)

Axel Bouteille retrouve l’EuroCup cette saison ! Après avoir disputé la finale de la FIBA Europe Cup la saison dernière en compagnie de Jerry Boutsiele, l’ailier retrouve une compétition qu’il connaît bien. Après l’avoir connu avec l’Élan Chalon, Limoges et l’Unicaja Malaga, le natif de Roanne a réalisé son meilleur exercice en EuroCup en 2022-2023 au TT Ankara, terminant 4e meilleur marqueur de la régulière (17,3 points par match). Finaliste malheureux cette année-là contre Gran Canaria, Axel Bouteille aura certainement l’ambition d’enfin inscrire une Coupe d’Europe à son palmarès.

___________

L’on retrouvera également le duo tricolore de Gran Canaria Andrew Albicy et Pierre Pelos, ainsi qu’Adam Mokoka pour sa 2e saison à Cluj-Napoca et les débuts professionnels de Joan Beringer au Cedevita Olimpija Ljubljana.