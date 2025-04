Pour Victor Wembanyama à l’Euro, les Spurs prendront « la meilleure décision possible avec lui »

Alors que Frédéric Fauthoux a confirmé jeudi dernier la volonté personnelle de Victor Wembanyama de participer à l’EuroBasket, l’écueil principal demeure la faculté des Spurs à le libérer pour une compétition internationale, quand bien même ils n’auraient théoriquement pas le droit de le bloquer, alors qu’il n’aura plus joué depuis le mois de février.

Correspondant de L’Équipe à San Antonio, le journaliste Maxime Aubin a interrogé Mitch Johnson, le coach intérimaire des Texans, à ce sujet. « J’aimerais avoir une boule de cristal pour savoir », a répondu le remplaçant de Gregg Popovich. « Je suis sûr qu’il aimerait jouer dès demain contre Nikola Jokic et Denver. Je sais qu’il va pousser au maximum mais on prendra la meilleure décision possible, en concertation avec lui, son camp et toutes les personnes impliquées. On fera ce qui est le mieux pour lui d’un point de vue global. »

J’ai demandé des nouvelles de Victor Wembanyama à Mitch Johnson ce soir, en lui demandant si on pouvait espérer le revoir au bord du parquet avant la fin de la saison : « Je répéterai ce que j’ai déjà dit. Il se sent bien et il aurait aimé être là ce soir pour contrer des… — Maxime Aubin (@MaximeAubin1) April 2, 2025

Une dernière phrase qui ne ferme pas la porte, mais n’incite pas non plus à l’optimisme. Mitch Johnson a également donné des nouvelles de Wemby, introuvable aux matchs des Spurs depuis le 15 mars, alors qu’il était initialement rapidement revenu soutenir ses coéquipiers après la détection de sa thrombose veineuse. « Il va très bien », a rassuré l’entraîneur. « Tout se passe bien mais on va garder les détails en interne. »