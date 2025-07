Poussé vers la sortie à l’Élan Chalon, Nemanja Nenadic va jouer en Turquie après la Pologne

Nemanja Nenadic a pu constater par lui-même qu’un seul contexte peut tout changer au travers d’une saison. Décevant à l’Élan Chalon pour son 2e passage en France après le Limoges CSP, l’arrière a retrouvé des couleurs en Pologne à Gdynia. Le Serbe va tenter de surfer sur cette vague positive en Turquie, un championnat qu’il va découvrir avec Gaziantep.

PROFIL JOUEUR Nemanja NENADIC Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 197 cm Âge: 32 ans (02/01/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7,5 #115 REB 2,4 #131 PD 2,9 #44

Un élan positif qui s’est surtout vu sur le plan individuel pour Nemanja Nenadic (1,97 m, 32 ans). Lanterne rouge du championnat, Gdynia a en effet été relégué au terme de la dernière saison de PLK, en lutte avec le MKS Dąbrowa Górnicza. de Jean-Denys Choulet qui a lui réussi un maintien historique en Pologne. L’ancien arrière limougeaud et chalonnais a donc été l’un des leaders de son équipe, terminant la saison avec plus de 17 points à 43% aux tirs, 5 rebonds et 6 passes décisives en 30 minutes de jeu en moyenne.

Si Nemanja Nenadic ne suivra pas donc son club polonais en 2e division, il va néanmoins en découvrir une avec Gaziantep, en Turquie, pour la première fois de sa carrière professionnelle.