François Gomez et Tarbes veulent continuer à se battre : « On ne peut pas faire disparaître un club pour des erreurs de timing et de procédure »

Le Tarbes Gespe Bigorre, pourtant vice-champion de France en 2025, ne figure pour le moment pas dans les équipes engagées en Boulangère Wonderligue, en raison d’une rétrogradation administrative vers le niveau régional. Malgré cette nouvelle, le TGB ne baisse pas les bras, espérant toujours se maintenir, avec de nouveaux éléments apportés à son dossier.

« Comme si on nous soupçonnait de tricher »

Après que le club ait affirmé que « le combat continue », son entraîneur François Gomez s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe. L’emblématique technicien tarbais estime injuste le traitement réservé à l’institution du Sud-Ouest, puisque le club aurait amené des garanties afin de pouvoir poursuivre dans la plus haute division de LFB.

« J’ai l’impression que nous avons été mal accueillis, comme si on nous soupçonnait de tricher », indique François Gomez. « Ça a été un non catégorique à toutes nos propositions, un refus d’examiner le nouveau dossier fourni. » Avant d’ajouter et de reconnaître certains torts de la part du club : « Il faut reconnaître nos erreurs : nous n’étions pas prêts pour la Commission de contrôle de gestion (CCG) ou même pour la chambre d’appel (qui a décidé du renvoi administratif en ligue régionale pour Tarbes). C’est une grosse erreur de notre part. Mais le club a depuis apporté les preuves financières qui assureront sa continuité. »

D’après François Gomez, le club travaille en collaboration avec la LFB et la présidente de LBWL, Carole Force, afin de sauver l’institution tarbaise d’une rétrogradation dramatique pour le vice-champion de France en titre.