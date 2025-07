Un intérieur d’EuroLeague vient compléter l’effectif XXL du Dubaï BC

À deux mois de la reprise de l’EuroLeague, fin septembre, le Dubai Basketball est fin prêt pour sa découverte de la compétition. Le club émirati a annoncé le 17e et dernier joueur de son effectif pour la saison 2025-2026, en la personne de l’intérieur serbe Filip Petrusev.

Petrusev x Dubai.

Un effectif qui a fière allure

Poussé vers la sortie par la venue d’Evan Fournier à l’Olympiakos, Filip Petrusev (2,11 m, 25 ans) a passé la dernière saison en prêt dans son pays, à l’Étoile Rouge de Belgrade. Pour son retour dans un club qu’il avait déjà côtoyé avant son éphémère expérience NBA (quelques mois en fin d’année 2023 à Philadelphie et Sacramento), le Belgradois a signé son meilleur exercice en EuroLeague : 14,1 points à 56% aux tirs et 4,9 rebonds en 21 minutes de jeu en moyenne.

PROFIL JOUEUR Filip PETRUSEV Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 25 ans (15/04/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / Esake PTS 16 #7 REB 5 #27 PD 3 #32

Filip Petrusev est ainsi la dernière pièce d’un très beau puzzle sur le papier pour le Dubaï BC. Outre ce dernier, l’équipe de Jurica Golemac (ex Paris-Levallois) a également mis la main sur plusieurs valeurs sûres de l’EuroLeague, comme l’ex-Monégasque Dwayne Bacon et Mam’ Jaiteh, ainsi que le meneur Aleksa Avramovic ou encore l’ancien arrière du Real Madrid Dzanan Musa. Ainsi, pour sa première saison en EuroLeague avec un budget de 16 millions d’euros, Dubaï a su créer un effectif mêlant profondeur, talent et expérience. Le club émirati sera clairement un prétendant direct aux playoffs ou play-in.