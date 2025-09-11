Première contrastée pour T.J. Shorts au Panathinaïkos, battu par Peristeri

Pour son premier match depuis les Finales perdues en Championnat grec face au rival du Pirée, le Panathinaïkos a joué un derby d’Athènes qu’il a perdu face à Peristeri 93-90 au Telekom Center. Cette sortie était l’occasion de voir les nouvelles recrues du club à l’œuvre, notamment l’ancien Parisien T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans), plutôt à son avantage malgré la défaite collective.

𝐏𝐫𝐞-𝐬𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧: 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐥𝐲 𝐆𝐚𝐦𝐞☘️ Δείτε το photostory από το πρώτο φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στο @peristeribc, το μεσημέρι της Τέταρτης (10/09), στο Telekom Center Athens! 📸#WeTheGreens #paobcaktor… pic.twitter.com/tk3jGV0suQ — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 10, 2025

Le meneur virevoltant a fait parler ses qualités de percussion pour signer 20 points, formant une paire explosive pouvant donner le tournis aux défenses européennes avec Kendrick Nunn, déjà auteur de 22 points.

Dans cette rencontre, l’international macédonien et ses coéquipiers ont composé sans Ergin Ataman, de par son engagement à l’EuroBasket, mais aussi sans Mathias Lessort. Le Français, jugé encore trop juste physiquement, a été laissé au repos par le staff athénien.