Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Première contrastée pour T.J. Shorts au Panathinaïkos, battu par Peristeri

PRÉSAISON - Pour sa première sortie sous le maillot grec, l’ancien Parisien T.J. Shorts s’est montré à son avantage individuellement, mais son équipe s’est inclinée face à Peristeri.
|
00h00
Résumé
Écouter
Première contrastée pour T.J. Shorts au Panathinaïkos, battu par Peristeri

L’ancien Parisien T.J. Shorts s’est montré efficace pour sa première avec le Panathinaïkos, mais l’équipe s’est inclinée.

Crédit photo : Panathinaïkos BC, via X

Pour son premier match depuis les Finales perdues en Championnat grec face au rival du Pirée, le Panathinaïkos a joué un derby d’Athènes qu’il a perdu face à Peristeri 93-90 au Telekom Center. Cette sortie était l’occasion de voir les nouvelles recrues du club à l’œuvre, notamment l’ancien Parisien T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans), plutôt à son avantage malgré la défaite collective.

Le meneur virevoltant a fait parler ses qualités de percussion pour signer 20 points, formant une paire explosive pouvant donner le tournis aux défenses européennes avec Kendrick Nunn, déjà auteur de 22 points.

Dans cette rencontre, l’international macédonien et ses coéquipiers ont composé sans Ergin Ataman, de par son engagement à l’EuroBasket, mais aussi sans Mathias Lessort. Le Français, jugé encore trop juste physiquement, a été laissé au repos par le staff athénien.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Peristeri
Peristeri
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
matt_le_bucheron
Pourquoi ce titre alors que la moitié de l'effectif du Pana joue demain la 1/2 de l'euro? Ça doit être le premier match amical du club. Il y a encore largement le temps de s'améliorer.
Répondre
(1) J'aime
mic_y
Tj Shorts / Kendrick Nunn... mais c'est quel genre de duo diabolique ça ?! Ils vont être injouables, s'ils vont pas au final four, je me mets au yoga
Répondre
(1) J'aime
Livenews
loyd eurobasket
EuroLeague
00h00Le Real Madrid négocie toujours pour faire venir Jordan Loyd
allard stade rochelais
ELITE 2
00h00Déjà forfait pour l’Euro U18, Yannis Allard (Stade Rochelais) va aussi manquer le début de saison
Premier titre pour Lamine Kebe comme coach principal, en club.
ELITE 2
00h00Orléans prolonge son coach Lamine Kebe pour son « défi de la remontée en Betclic ÉLITE »
EuroLeague
00h00Première contrastée pour T.J. Shorts au Panathinaïkos, battu par Peristeri
Basketball Champions League
00h00[Rétro] Quand Alperen Sengun signait son premier carton en carrière à… Pau !
doncic slovénie allemagne
EuroBasket
00h00« Luka Doncic n’est pas protégé comme il doit l’être » : la Slovénie furieuse contre l’arbitrage après son élimination contre l’Allemagne
Ana Faussurier est repartie jouer en Espagne depuis 2018
Féminines
00h00La Franco-Espagnole Ana Faussurier rejoint le club de Pontevedra
Lassi Tuovi, son staff et la sélection de Finlande
EuroBasket
00h00Lassi Tuovi et la Finlande en demi-finales : « Je veux que mes joueurs disent dans 20 ans que je les ai aidés »
Betclic ELITE
00h00« Matthew Strazel et Yoan Makoundou étaient surpris de me voir ! » : David Michineau s’exprime après sa signature à Monaco
Dennis Schröder et l'Allemagne jouent leur deuxième demi-finaliste d'EuroBasket de suite
EuroBasket
00h00Le programme des demi-finales de l’EuroBasket 2025
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
Tony Parker
NBA
00h00Tony Parker espère une collaboration NBA – FIBA – EuroLeague pour l’avenir du basket européen
Ben Simmons a refusé une nouvelle proposition de contrat de New York et reste sans club pour la saison à venir.
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
1 / 0