Présaison du Paris Basketball : un stage en Estonie et deux matchs à Belgrade

Le Paris Basketball, chapitre IV avec le début de l’ère de son nouvel entraîneur Tiago Splitter, a effectué sa rentrée mi-août. Après une semaine d’entraînement dans son antre du The One Ball à Noisy-le-Grand, le club de la capitale a annoncé son programme pour la présaison. Quatre matchs de préparation sont programmés.

Comme la saison dernière avec Tuomas Iisalo, les Parisiens vont faire cap vers l’Est pour un stage d’une semaine. Ils prendront cette fois la direction de l’Estonie, où ils affronteront le club local Kalev Cramo (5 septembre) ainsi que les Espagnols de Bilbao (7 septembre). Après un léger passage en France, le Paris Basketball s’en ira de nouveau vers une nouvelle destination, la Serbie. Là-bas, T.J. Shorts et ses partenaires défieront l’AEK Athènes (14 septembre), ainsi que le Partizan Belgrade (15 septembre), futur adversaire en EuroLeague.

Le lancement officiel de la saison du Paris Basketball se déroulera à Gravelines-Dunkerque le 21 septembre prochain pour la 1re journée de Betclic ELITE.

