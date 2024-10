Présaison : Tidjane Salaün très adroit pour ses débuts avec les Charlotte Hornets

Les Charlotte Hornets veulent être patients avec Tidjane Salaün. Mais au vue de sa première apparition en présaison avec la franchise de Caroline du Nord, ce dernier est pressé de prouver sa valeur. Comme en atteste son entrée en matière réussie pour le premier match de préparation (11 points).

Presque décisif en fin de partie

Dépositaire du plus gros temps de jeu de son équipe face aux New York Knicks (22 minutes de jeu), Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) y a fait honneur. Mais c’est surtout en fin de match que l’ancien Choletais s’est fait remarquer. Après avoir enchaîné deux belles séquences en début de 2e quart-temps (un drive et un panier à 3-points en transition), l’ailier-fort a permis aux Hornets de revenir tout proches en fin de matchsen inscrivant 2 tirs extérieurs. Ce dernier aurait même pu faire revenir son équipe à un petit point dans la dernière minute mais son tir derrière l’arc, dans le corner, n’a pas trouvé la mire (109-111). Pour sa part, Pacôme Dadiet n’a pas joué avec les New York Knicks.

Au final, Tidjane Salaün a terminé son premier match de présaison avec 11 points à 4/8 aux tirs dont 3/5 à 3-points, en prenant 1 rebond et en perdant 1 ballon. Le natif de Paris avait déjà impressionné par sa capacité à mettre dedans à un haut pourcentage par séquences en Ligue des Champions la saison dernière. Si les Charlotte Hornets veulent prendre leur temps avec Tidjane Salaün, ce dernier pourrait bien profiter de la présaison pour montrer qu’il peut déjà être un élément du présent.