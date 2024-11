Pressenti en prêt à Paris, Onuralp Bitim irait finalement au Bayern Munich

Onuralp Bitim ne devrait pas porter les couleurs du Paris Basketball en 2024-2025. Coupé par les Chicago Bulls mi-octobre après être parti outre-Atlantique l’an dernier, l’intérieur turc va rejoindre le club stambouliote de Fenerbahçe. Mais alors que la piste parisienne était évoquée pour prêter le joueur dans la foulée, c’est au Bayern Munich que le joueur devrait atterrir selon BasketNews.

Onuralp Bitim va donc retrouver l’Europe après après y avoir explosé en EuroCup avec Bursaspor de 2021 à 2023 (18,1 points de moyenne lors du dernier exercice, avec une nomination dans le deuxième meilleur cinq de la compétition). L’ancien joueur de l’Anadolu Efes aurait pu être un bel apport pour le club de la capitale, qui n’a toujours pas pu compter sur Daulton Hommes depuis le début de la saison. Introuvable depuis la présaison, l’ex-joueur de Vitoria soigne une blessure qui traîne depuis la mi-septembre.

Onuralp Bitim is coming back to the EuroLeague 🚨

The Turkish forward will play on a loan:https://t.co/oz87nzm846

— BasketNews (@BasketNews_com) November 5, 2024