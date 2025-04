Privé de Marius Chambre, Tarbes-Lourdes mise sur Sidy N’Dir pour finir la saison

Coup dur pour l’Union Tarbes-Lourdes et son meneur Marius Chambre (1,82 m, 26 ans). Victime d’une blessure aux ligaments du genou lors d’un entraînement, l’ancien d’Orléans, véritable métronome de l’équipe, ne rejouera plus cette saison. Face à cette situation, le club pyrénéen a fait appel à Sidy N’Dir (1,83 m, 29 ans) pour renforcer ses rangs, alors que la phase 2 du championnat de Nationale 1 bat son plein.

Chambre va manquer à Tarbes-Lourdes

Avec 12,7 points, 3,8 rebonds et 6,3 passes décisives de moyenne cette saison, Marius Chambre était une pièce maîtresse du collectif de Stéphane Dao. Sa blessure s’ajoute à celle d’Augustinas Venckus, autre scoreur important (14 points par match), touché à la mâchoire. Résultat, l’Union, actuellement 5e de la poule haute, voit son effectif sérieusement amoindri à l’aube d’un sprint final où tout reste à jouer.

C’est dans ce contexte que Sidy N’Dir, qui n’avait pas encore joué cette saison, débarque en Bigorre. L’ancien meneur de LyonSO s’est dit « reconnaissant » de la confiance accordée par le club et prêt à « montrer [son] jeu athlétique ». « Je suis bien physiquement, même si je dois retrouver le rythme », confie-t-il dans La Dépêche.

Des retrouvailles immédiates avec LyonSO pour N’Dir

Ironie du sort, c’est justement contre son ancienne équipe, LyonSO, que Sidy N’Dir fera ses débuts sous le maillot tarbais, ce mardi 15 avril. « Ça va faire bizarre, surtout que ça s’était bien passé là-bas. Mais j’espère qu’on va gagner. Ce serait cool, et puis continuer à gagner chaque match à venir », lâche-t-il avec le sourire.

Malgré trois défaites de suite, Tarbes-Lourdes garde une carte à jouer dans cette phase finale. À six journées de la fin, l’équipe peut encore viser plus haut – ou tout du moins, conserver sa place dans le top 5. Pour cela, elle comptera sur Mike Joseph, déjà meilleur marqueur de l’équipe, et désormais épaulé par un Sidy N’Dir déterminé à relancer la machine.