Prolongé à Caen, Kentan Facey continue d’écrire sa route avec Stéphane Eberlin

Après avoir prolongé son entraîneur Stéphane Éberlin pour l’exercice 2025-2026, le Caen Basket Calvados fait de même avec son meilleur marqueur et rebondeur cette saison, Kentan Facey. Le club normand s’assure ainsi de belles fondations pour son avenir à court-terme.

Le record de la saison en Pro B pour Facey

Routier de la Pro B depuis 2019, Kentan Facey (2,06 m, 31 ans) est déjà assuré d’en disputer une 7e à partir de la rentrée prochaine. Quoi de plus normal pour celui qui livre actuellement son meilleure exercice en carrière dans l’antichambre de l’élite. Avec 12,2 points à 54% de réussite aux tirs et 5,8 rebonds, il a guidé le promu caennais Caen vers un maintien plutôt tranquille en Pro B. L’intérieur jamaïcain détient toujours la meilleure performance de la saison, avec ses 41 points pour 49 d’évaluation lors de la première journée face à l’une de ses anciennes écuries, le PB86.

PROFIL JOUEUR Kentan FACEY Poste(s): Ailier Fort Taille: 206 cm Âge: 31 ans (14/07/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 12,2 #38 REB 5,7 #27 PD 1,1 #146

Un lien fort avec Éberlin

Ainsi, Caen débute les contours de son effectif 2025-2026 en prolongeant un duo fort et à l’histoire commune, Éberlin – Facey. Ayant faire leurs débuts ensemble à Souffelweyersheim, Kentan Facey avait ensuite prolongé l’aventure dans un club pour la première fois de sa carrière, à l’époque déjà en grande partie pour son entraîneur. Le même schéma se reproduit donc à Caen. « C’est l’un des facteurs les plus importants pour moi », indique le joueur à Ouest-France à propos de sa relation avec le coach. « J’aime avoir une sorte de continuité et je pense qu’on travaille bien ensemble. Nos objectifs sont parfaitement alignés. »