Qualification historique pour la Belgique… et Rachid Meziane aimerait défier les Bleues en demi-finale !

La Belgique est-elle désormais une superpuissance du basket mondial ? Si l’on remonte à 2017, la question aurait alors paru complètement ridicule. À l’époque, les Cats venaient de manquer leur quatrième championnat d’Europe d’affilée et ne s’étaient encore jamais qualifiées pour la moindre compétition mondiale, ni la Coupe du Monde, ni les JO.

Sept ans plus tard, la Belgique est désormais championne d’Europe en titre et à une victoire d’une médaille olympique. Après avoir composté leur billet in extremis pour les quarts de finale en écrasant le Japon (85-58), les coéquipières d’une Kyara Linskens retrouvée (19 points à 8/13 et 8 rebonds) ont bonifié ce miracle en dominant l’Espagne (79-66). Une élimination qui vient prouver le déclassement de la Roja : pour la seconde olympiade d’affilée, le basket espagnol ne sera représenté dans aucune demi-finale des deux tournois. Pour le résumé du match, cela se passe chez nos cousins de BeBasket Belgium, à lire ci-dessous.

Et maintenant, France – Belgique en demi-finale ? On l’a déjà écrit l’autre jour, donc on s’en passera… Mais pour Rachid Meziane, le sélectionneur clermontois des Belges, le vœu est clairement formulé. L’ancien assistant de l’équipe de France souhaite retrouver les Bleues vendredi. « J’aimerais bien jouer la France car vivre les Jeux Olympiques ici et jouer à Bercy dans une salle partagée, j’espère, entre les Belges et les Français, ça peut être une vraie fête du basket ! Si c’est l’Allemagne, on se dira qu’on aura un levier de motivation supplémentaire vu qu’elles nous ont battu en match de poule. Il faudra être la meilleure version de nous-mêmes pour aller chercher la finale. Il faut savourer comme il se doit car c’est historique pour les Cats. Nous sommes champions d’Europe, on fait maintenant partie du Top 4 mondial sur le plus grand tournoi possible : nous sommes heureux ! »

La réaction d’Élise Ramette

« Je pense que le premier match contre l’Allemagne c’était pas du tout nous, ça a été une claquette (rires), on s’est un peu réveillées. Après on a montré qu’on est une bonne équipé, qu’on peut bien jouer. Pendant le quart de finale, on veut aller chercher plus loin, on a commencé à tout donner, à jouer pour notre pays, à être agressives, énergiques. Je ne pense pas qu’on était underdogs, mais on était très focus. On voulait juste gagner, les deux pays voulaient gagner, nous on a été très agressives, on a joué notre jeu, et quand on est comme ça c’est très difficile de nous arrêter. On est restées ensemble (après la défaite contre l’Allemagne, ndlr), tout le monde savait que c’était un match de merde, donc je ne pense pas qu’on avait besoin de beaucoup de mots, ou de se fâcher. On savait qu’il fallait changer quelque chose, on a été plus agressives aux entraînements, on a plus communiqué en attaque, en défense, et on a retrouvé notre jeu.

Je pense qu’on est en train de grandir, l’année passée on a été championnes d’Europe, aujourd’hui on est en demi-finales des JO, on joue pour une médaille, c’est incroyable. On doit être prêtes à affronter la France et l’Allemagne. La France c’est le pays hôte donc ça va être difficile de jouer devant leur public. Avec l’Allemagne, on a une revanche à prendre donc je ne sais pas ce que je préfère. L’Allemagne a beaucoup changé depuis l’Euro, avec les soeurs Sabally et Alexis Peterson, il ne faut pas penser que ce sont des underdogs. Elles ont des joueuses d’EuroLeague, d’EuroCup, c’est vraiment une bonne équipe. La France a été solide depuis toujours. Nous aussi, le banc a grandi depuis l’année passée, je pense qu’on est une équipe plus complète maintenant. On joue beaucoup contre la France et c’est un pays voisin, donc on veut toujours gagner (rires)