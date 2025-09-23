Quand Boris Diaw, manager général de l’équipe de France, est l’invité surprise d’une célèbre émission de TF1

Surprise sur TF1 : l’émission Mask Singer a révélé son deuxième éliminé de la saison 8, et il s’agissait de Boris Diaw (2,03 m, 43 ans). L’ancien capitaine emblématique de l’équipe de France, aujourd’hui manager général de la sélection masculine, a été démasqué après avoir dupé les enquêteurs et le public dans le costume du Gladiateur.

Boris Diaw, le Gladiateur de Mask Singer

Lors du prime diffusé vendredi soir, le public et les enquêteurs (Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier) pensaient voir derrière le masque du Gladiateur le nageur Florent Manaudou. Mais au moment du verdict, c’est bien Boris Diaw qui est apparu, sourire aux lèvres.

Le GM des Bleus a ainsi créé la surprise en acceptant de participer à cette émission de divertissement très suivie. Avec humour, il a joué le jeu des indices et des performances musicales, avant de quitter l’aventure dès le deuxième prime.

Une « nouvelle expérience » pour l’ancien basketteur

Ancien capitaine des Bleus (247 sélections), Boris Diaw reste méconnu du grand public. TF1 l’a ainsi présenté comme un joueur marquant de l’histoire du basket français. Champion d’Europe en 2013, il a également connu une riche carrière NBA avec 14 saisons au compteur, dont un titre de champion en 2014 avec les San Antonio Spurs. « Ce succès lui avait valu une réception à la Maison-Blanche par Barack Obama », explique par ailleurs TF1.

Aujourd’hui manager général de l’équipe de France, Diaw reste une figure incontournable du sport tricolore. Sa participation à Mask Singer illustre une fois de plus sa personnalité curieuse et décalée, qui dépasse largement le cadre du parquet. « J’aime bien prendre part à de nouvelles expériences », a commenté le vainqueur de la Coupe des Landes 2024. L’émission a été suivi par plus de 2,5 millions de téléspectateurs.