Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Médias

Quand Boris Diaw, manager général de l’équipe de France, est l’invité surprise d’une célèbre émission de TF1

Ce vendredi 19 septembre 2025, Boris Diaw a surpris le public de TF1 : l’ancien capitaine de l’équipe de France de basket et actuel manager général des Bleus se cachait sous le costume du Gladiateur dans la saison 8 de Mask Singer.
|
00h00
Résumé
Écouter
Quand Boris Diaw, manager général de l’équipe de France, est l’invité surprise d’une célèbre émission de TF1

Boris Diaw a participé à l’émission Mask Singer

Crédit photo : TF1

Surprise sur TF1 : l’émission Mask Singer a révélé son deuxième éliminé de la saison 8, et il s’agissait de Boris Diaw (2,03 m, 43 ans). L’ancien capitaine emblématique de l’équipe de France, aujourd’hui manager général de la sélection masculine, a été démasqué après avoir dupé les enquêteurs et le public dans le costume du Gladiateur.

Boris Diaw, le Gladiateur de Mask Singer

Lors du prime diffusé vendredi soir, le public et les enquêteurs (Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier) pensaient voir derrière le masque du Gladiateur le nageur Florent Manaudou. Mais au moment du verdict, c’est bien Boris Diaw qui est apparu, sourire aux lèvres.

Le GM des Bleus a ainsi créé la surprise en acceptant de participer à cette émission de divertissement très suivie. Avec humour, il a joué le jeu des indices et des performances musicales, avant de quitter l’aventure dès le deuxième prime.

LIRE AUSSI

Une « nouvelle expérience » pour l’ancien basketteur

Ancien capitaine des Bleus (247 sélections), Boris Diaw reste méconnu du grand public. TF1 l’a ainsi présenté comme un joueur marquant de l’histoire du basket français. Champion d’Europe en 2013, il a également connu une riche carrière NBA avec 14 saisons au compteur, dont un titre de champion en 2014 avec les San Antonio Spurs. « Ce succès lui avait valu une réception à la Maison-Blanche par Barack Obama », explique par ailleurs TF1.

Aujourd’hui manager général de l’équipe de France, Diaw reste une figure incontournable du sport tricolore. Sa participation à Mask Singer illustre une fois de plus sa personnalité curieuse et décalée, qui dépasse largement le cadre du parquet. « J’aime bien prendre part à de nouvelles expériences », a commenté le vainqueur de la Coupe des Landes 2024. L’émission a été suivi par plus de 2,5 millions de téléspectateurs.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
Suivre
TF1
TF1
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Adama Bal n'a tourné qu'à 3,4 points de moyenne avec la SIG Strasbourg en préparation
Betclic ELITE
00h00Adama Bal victime de l’arrivée d’Abdoulaye Ndoye à Strasbourg ?
Boris Dallo en janvier 2024 avec l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Boris Dallo avec Saint-Quentin pour le début de saison ?
Boris Diaw a participé à l'émission Mask Singer
Médias
00h00Quand Boris Diaw, manager général de l’équipe de France, est l’invité surprise d’une célèbre émission de TF1
Mathéo Leray et l'Elan Chalon sont en quête d'une qualification en BCL
Basketball Champions League
00h00« Road To The BCL » : dans les coulisses de la victoire de l’Élan Chalon contre Porto
Peu utilisé à l'EuroBasket, Sertac Sanli pourrait remplacer Mam' Jaiteh à Dubaï
EuroLeague
00h00Un vice-champion d’Europe pour remplacer Jaiteh à Dubaï
BeBasket à l'Euro
EuroBasket
00h00BeBasket à l’EuroBasket : une aventure folle, un bilan plus que positif
Murcie va affronter Chalon en finale du groupe 3 du tour préliminaire de la BCL
Basketball Champions League
00h00Sans surprise, Chalon affrontera Murcie pour une place en BCL
Jonathan Cissé ne s'est pas imposé à Fos
À l’étranger
00h00Après son passage raté à Fos, Jonathan Cissé rebondit en Croatie
Bethy Mununga a signé en Israël
À l’étranger
00h00Une championne de France part en Israël
Jean-Philippe Dally va manquer le début de saison de Saint-Quentin
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin rassuré : Dally arrêté seulement 3 à 5 semaines
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
1 / 0