Julie Barennes renforce l’Allemagne pour la Coupe du Monde 2026 !

Comme les joueurs, les entraîneurs français suscitent des convoitises à l’international. Forte de son expérience en club mais aussi avec les équipes nationales, Julie Barennes rejoint le nouveau staff de la sélection féminine allemande de basket-ball, en qualité d’assistante du sélectionneur Olaf Lange.

Julie Barennes nommée assistante de la sélection féminine allemande de basket ! ➕ d'infos ⤵️https://t.co/8TrlcaDdTc — Basket Landes (@BasketLandes) November 7, 2025

Championne de France en titre avec Basket Landes, la native d’Agen dispose déjà de plusieurs expériences avec des sélections, en prenant d’abord la tête des Pays-Bas entre 2021 et 2023. Julie Barennes avait ensuite immédiatement été rapatriée par la Fédération Française de Basketball, afin qu’elle prenne les rênes de l’équipe de France U20 féminine. Les résultats ne se sont pas faits attendre : elle a conduit Marine Dursus et ses coéquipières vers la médaille d’or, lors de l’EuroBasket U20 de 2024.

Rejoindre l’Allemagne, une « superbe opportunité » pour progresser

Après avoir fait ses preuves avec les jeunes françaises, Julie Barennes a donc reçu d’Olaf Lange une “superbe opportunité” de le rejoindre auprès de la sélection allemande dont il vient de prendre la tête. Le technicien, nouvel entraîneur du New York Liberty en WNBA après des passages en Russie ou encore en Australie, pourra lui apporter de par son “énorme expérience” qui a beaucoup joué dans son choix d’accepter l’offre, comme elle l’avoue dans le communiqué du club landais.

Au sein du groupe allemand, Julie Barennes retrouvera notamment Luisa Geiselsöder, championne de France 2025 dans la raquette de Basket Landes, ou encore la meneuse Alexis Peterson, qu’elle connaît bien depuis son passage à Mont-de-Marsan en 2023-2024. Désirant “sortir de [sa] zone de confort”, la technicienne va rapidement rencontrer de grandes échéances, notamment la Coupe du Monde 2026, qui se disputera en Allemagne en septembre prochain. Elle retrouvera avant cela les Bleues dès le mois de mars, en tant qu’adversaire lors du tournoi de qualification au Mondial organisé à l’Astroballe (du 11 au 17 mars 2026). Basket Landes, qui l’accompagne dans son double projet, s’est par ailleurs “félicité de cette nomination, symbole du rayonnement du club à l’international et de la qualité de son staff”.