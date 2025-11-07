Recherche
Coupe du Monde féminine

Julie Barennes renforce l’Allemagne pour la Coupe du Monde 2026 !

Championne de France en titre avec Basket Landes et médaillée d'or avec les Bleues U20 à l'Euro 2024, la technicienne française Julie Barennes intègre le staff de la sélection allemande en vue de la Coupe du Monde 2026. Elle retrouvera l'équipe de France dès le mois de mars.
00h00
Julie Barennes renforce l’Allemagne pour la Coupe du Monde 2026 !

Julie Barennes est nommée assistante dans le staff de la sélection allemande féminine.

Crédit photo : FIBA

Comme les joueurs, les entraîneurs français suscitent des convoitises à l’international. Forte de son expérience en club mais aussi avec les équipes nationales, Julie Barennes rejoint le nouveau staff de la sélection féminine allemande de basket-ball, en qualité d’assistante du sélectionneur Olaf Lange.

Championne de France en titre avec Basket Landes, la native d’Agen dispose déjà de plusieurs expériences avec des sélections, en prenant d’abord la tête des Pays-Bas entre 2021 et 2023. Julie Barennes avait ensuite immédiatement été rapatriée par la Fédération Française de Basketball, afin qu’elle prenne les rênes de l’équipe de France U20 féminine. Les résultats ne se sont pas faits attendre : elle a conduit Marine Dursus et ses coéquipières vers la médaille d’or, lors de l’EuroBasket U20 de 2024.

Rejoindre l’Allemagne, une « superbe opportunité » pour progresser

Après avoir fait ses preuves avec les jeunes françaises, Julie Barennes a donc reçu d’Olaf Lange une “superbe opportunité” de le rejoindre auprès de la sélection allemande dont il vient de prendre la tête. Le technicien, nouvel entraîneur du New York Liberty en WNBA après des passages en Russie ou encore en Australie, pourra lui apporter de par son “énorme expérience” qui a beaucoup joué dans son choix d’accepter l’offre, comme elle l’avoue dans le communiqué du club landais.

flavor_flav
bizarre... coacher (ou aider) une équipe nationale qui risque d'affronter celle de son pays m'a toujours paru surprenant. Elle sera dans une position inconfortable si il y a Allemagne-France, un peu comme Meziane avec la Belgique
thegachette
Fallait oser la poser la pique pour les soutiens russes... Rien de choquant dans le monde du sport et du divertissement d'aller travailler avec une autre fédé. On lui a pas demandé de choisir entre les deux... c'est un boulot, tu y vas pour gagner et même si tu joues la France c'est pas choquant de tout mettre en place pour gagner...
