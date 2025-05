« Gagner un titre à la maison, c’est un rêve  » – Basket Landes savoure son second trophée de champion de France

Les finales de Boulangère Wonderligue ont finalement couronnées le favori, Basket Landes, face à la grosse côte, Tarbes, lors de la belle décisive vendredi 16 mai. Après deux premières rencontres très accrochées, le club landais a complètement dominé le dernier acte entre les deux équipes (84-51). Julie Barennes et ses joueuses ont ainsi soulevé le second titre de champion de France de leur histoire, après celui en 2021 et une finale perdue l’année dernière.

Basket Landes et son public de « fous »

Un titre à la saveur d’autant plus belle qu’il a pu être fêté à domicile et dans un contexte bien plus normal que le premier. En 2021, Basket Landes l’avait emporté dans le huis-clos du Prado, dans une version remaniée des playoffs avec un Final Four. Alors forcément, Julie Barennes, arrivée sur le banc landais en 2019, appréciait d’autant plus ce titre de championne de France, le 5e trophée en quatre ans (deux championnats de France, deux Coupes de France, un Match des Champions).

« On a un public de fous, un des meilleurs d’Europe. Gagner un titre à la maison c’est un rêve. » Julie Barennes, dans des propos rapportés par L’Équipe et Sud-Ouest

Même si Basket Landes a connu beaucoup de hauts et de bas cette saison, c’est au final un nouvel exercice accompli pour Julie Barennes et sa formation. En plus d’avoir remporté le championnat de France, le club landais a réalisé sa meilleure performance en EuroLeague, avec une place dans le top 8 européen. Il va désormais falloir rebondir pour le club, alors que beaucoup de départs sont actés à l’issue de cette saison (Luisa Geiselsöder, Clarince Djaldi-Tabdi, Destiny SLocum, etc). Mais à l’image de ces dernières saisons, Basket Landes a toujours su se relever, en allant chercher à chaque fois un titre au bout. Rebelote en 2025-2026 ?