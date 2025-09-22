Recherche
Équipe de France

Il y a 12 ans, l'équipe de France montait sur le toit de l'Europe

Il y a 12 ans, le 22 septembre 2013, l’équipe de France masculine de basket remportait son unique titre de championne d’Europe. Deux jours après avoir vaincu l’Espagne en demi-finale, les Bleus de Tony Parker dominaient la Lituanie (80-66) à Ljubljana pour écrire la plus belle page de leur histoire.
00h00
Il y a 12 ans, l'équipe de France montait sur le toit de l'Europe

L’équipe de France 2013 championne d’Europe a été réunie à Pau en août 2023 pour fêter les 10 ans du titre de champion d’Europe

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Le 22 septembre 2013 restera gravé dans la mémoire des amateurs de basket français. Ce jour-là, l’équipe de France masculine a remporté son premier, et toujours unique, titre de championne d’Europe en battant la Lituanie (80-66) en finale de l’EuroBasket à Ljubljana, en Slovénie. Après plusieurs générations dorées sans consécration, les Bleus de Vincent Collet ont enfin décroché l’or, au terme d’un tournoi marqué par une demi-finale historique face à l’Espagne et une finale parfaitement maîtrisée.

Le chef-d’œuvre face à la Lituanie

Portée par un Nicolas Batum agressif et par la défense de Florent Pietrus sur Linas Kleiza, la France a pris l’ascendant dès le deuxième quart-temps. Un 18-3, conclu par un tir au buzzer d’Antoine Diot, a permis aux Bleus de virer en tête avec 16 points d’avance à la pause (50-34). Boris Diaw a ensuite pris le relais en attaque, tandis que Tony Parker, épuisé mais décisif dans le money-time, a assuré l’écart avant de remporter le titre de MVP de la compétition.

Avec un collectif complet – tous les joueurs entrés en jeu ont contribué – la France a dominé son sujet. Batum termine à 17 points et 6 rebonds, Parker à 12 points, tandis que Johan Petro et Alexis Ajinça ont fait parler leur présence dans la raquette. En face, la Lituanie n’a jamais pu revenir malgré les efforts de Kleiza (20 points).

Le rêve d’une génération enfin accompli

Pour Tony Parker, Florent Pietrus, Boris Diaw, Mickaël Gelabale, Nicolas Batum ou encore Nando De Colo, ce sacre représentait l’aboutissement d’années de frustrations. « J’avais rêvé qu’on puisse le faire », confiait le sélectionneur Vincent Collet après la rencontre. Au buzzer final, les larmes, les chants et la Marseillaise entonnée en chœur ont symbolisé l’émotion immense de cette première médaille d’or.

Ce titre reste aujourd’hui unique dans l’histoire du basket masculin français, malgré trois autres finales perdues depuis (Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et 2024, EuroBasket 2022). Douze ans plus tard, le souvenir de Ljubljana demeure un sommet absolu du sport tricolore.

France
France
