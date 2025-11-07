Recherche
Équipe de France

Droits TV : BeIN Sports récupère la co-diffusion des prochaines compétitions internationales

Médias - Le groupe beIN Sports a annoncé récupérer les droits des compétitions internationales FIBA (EuroBaskets et Coupes du monde féminines et masculines) jusqu'en 2029. Le groupe TF1 avait déjà décroché il y a quelques mois les matchs des Bleus sur cette même période.
00h00
Les fans des Bleus pourront aussi suivre Bilal Coulibaly en équipe de France sur beIN

Crédit photo : Julie Dumélié

C’est une information d’importance publiée par la chaîne BeIN Sports ce vendredi 7 novembre. « La  grande annonce » comme cela a même été titré sur leurs réseaux sociaux. Et pour cause, la chaîne qatari a présenté son nouveau partenariat négocié avec la FIBA, qui comprend la diffusion des compétitions internationales masculines et féminines jusqu’en 2029, à la fois européennes et mondiales.

Cela comprendra donc la Coupe du monde 2026, et les EuroBaskets 2027 et 2029 chez les femmes ; ainsi que la Coupe du monde 2027 et l’EuroBasket 2029 chez les hommes. Sont aussi compris « la plupart » des matchs de qualifications pendant cette période, et « une sélection » des équipes de jeunes. Le contrat — d’une durée de quatre ans — couvrira donc l’ensemble des grandes compétitions FIBA et démarre dès la prochaine saison sportive.

Co-diffusion avec TF1

Un nouveau diffuseur payant donc pour ces compétitions. Il faut rappeler que le groupe TF1 avait déjà obtenu la diffusion en clair des matchs des équipes de France masculines et féminines sur la même période. Le choix s’élargit donc, avec une co-diffusion des matchs des Bleus pour toutes ces compétitions. Le groupe beIN se félicite de pouvoir « étoffer son offre basket, pour offrir le meilleur du basket-ball à ses abonnés. » Juste avant le début de la saison NBA, ils avaient déjà pu renouveler leur accord de diffusion de la ligue américaine. Deux bonnes nouvelles qui arrivent donc à peu d’intervalle.

LIRE AUSSI

Du côté de la FIBA, on salue par la voix de son directeur général des opérations médias et marketing « une importante collaboration » qui permet à la FIBA « une position enviable de diffusion dans le marché français » en prenant en compte la diffusion gratuite sur TF1. Tout cela va « continuer à pousser la croissance et la popularité du sport dans le pays. » La France « va pouvoir accéder au tout meilleur du basket FIBA depuis 2025 jusqu’en 2029 » ont-il titré leur communiqué.

Le rendez-vous est déjà pris pour les premiers matchs de qualification pour la Coupe du monde de basket 2027 masculine, qui seront diffusés les 28 novembre (face à la Belgique) et 1er décembre 2025 (contre la Finlande).

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
