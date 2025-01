Quand Evan Fournier sort l’une des performances les plus bizarres de la saison en EuroLeague

Une certaine folie s’est emparée des matchs d’EuroLeague sur le sol espagnol mardi soir. Alors que la rencontre Real Madrid – Maccabi Tel-Aviv a donné lieu au record de points marqués sans prolongation (116-113), l’opposition entre Vitoria et l’Olympiakos a donné lieu à une victoire en prolongation du Pirée (102-101).

Record avec Vitoria pour TLC

Pourtant, côté Baskonia, Timothé Luwawu-Cabarrot est venu tutoyer son record en carrière EuroLeague (27 points contre Kaunas la saison dernière). Dans une forme de creux ces derniers temps, l’ancien ailier de l’ASVEL a signé sa meilleure performance européenne sous le maillot de Baskonia avec 25 points à 10/16, 4 rebonds et 3 passes décisives en 37 minutes.

Fall et Fournier vainqueurs

L’occasion pour TLC de se rappeler au bon souvenir de ses anciens compagnons en équipe de France : Moustapha Fall et Evan Fournier. Le géant a frôlé son premier double-double de la saison en cumulant 12 points à 6/7, 9 rebonds et 2 passes décisives pour 22 d’évaluation en 31 minutes.

Quant à Evan Fournier, il a tout simplement signé une prestation sans aucun sens. Une sorte de monde à l’envers au niveau de l’adresse : 9% à 2-points, avec un horrible 1/11, et 75% de loin, fort d’un joli 6/8. Avec 22 unités, il s’est offert son huitième match de la saison à 20 points ou plus. Surtout, il a été décisif en compilant 9 points (à 3/4 de loin) dans les six dernières minutes du temps règlementaire, alors que l’Olympiakos semblait en difficulté (72-76, 34e).

« Ça a été très difficile de prendre celui-là », soufflait-il au micro d’EuroLeague TV après coup. « Il a fallu aller puiser au plus profond de nous-mêmes pour trouver de l’énergie et faire des stops. Ce n’était pas notre meilleur match mais c’est toujours positif d’aller gagner à l’extérieur, surtout que tous les matchs valent cher en EuroLeague. Tout le monde est fatigué en ce moment et c’est le moment où l’on va voir des séparations se faire au classement. On veut progresser. Cette victoire est une bonne étape vers notre objectif. »