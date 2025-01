Le Real Madrid et le Maccabi de Jaylen Hoard explosent les records de l’EuroLeague

Ce match entre le Real Madrid et le Maccabi Tel-Aviv restera dans l’histoire de l’EuroLeague pour de nombreuses raisons. Un match lors duquel Sergio Llull est devenu le recordman du nombre de rencontres dans la compétition (426) :

Jaylen Hoard prend part à la fête

Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans) a réalisé une solide prestation avec 19 points (5/9 aux tirs), 3 rebonds et 5 fautes provoquées, cumulant une évaluation de 18 en seulement 27 minutes. Une belle contribution dans un match où le Maccabi a tout donné face à l’armada madrilène.

Un record historique

Le match a établi un record pour le plus grand nombre de points combinés dans un match sans prolongation, avec 229 points (116-113). Ce record efface celui établi en 2004 par Fortitudo Bologna et Zalgiris Kaunas (224 points).

Des temps de passage exceptionnels

Les équipes ont inscrit 120 points à la mi-temps (63-57 pour le Maccabi), un record pour une première mi-temps en EuroLeague.

(63-57 pour le Maccabi), un record pour une première mi-temps en EuroLeague. Après trois quarts-temps, le total atteignait 181 points, un autre record.

Campazzo toujours plus haut

Facu Campazzo a brillé pour le Real avec 31 points, 5 rebonds et 8 passes décisives, atteignant une évaluation de 43, son record en carrière.

a brillé pour le Real avec 31 points, 5 rebonds et 8 passes décisives, atteignant une évaluation de 43, son record en carrière. Mario Hezonja a ajouté 25 points, mais a vu sa série de 30 matchs consécutifs avec au moins un tir à 3-points s’arrêter (0/4 à 3-points).

a ajouté 25 points, mais a vu sa série de 30 matchs consécutifs avec au moins un tir à 3-points s’arrêter (0/4 à 3-points). Pour le Maccabi, Rokas Jokubaitis a mené avec 20 points, tandis que Roman Sorkin, Levi Randolph, Tamir Blatt et Jasiel Rivero ont également dépassé les 10 points.

Une action décisive en… défense

Le Maccabi a réussi 26/26 aux lancers francs , établissant un record pour le club.

, établissant un record pour le club. L’une des actions décisives fut une défense héroïque du Real dans les dernières secondes, provoquant une violation des 24 secondes par le Maccabi.

Le Real Madrid veut faire tomber le leader jeudi

Le Real Madrid prolonge sa série de victoires à six matchs et se prépare à affronter l’Olympiakos, le leader de l’EuroLeague, ce jeudi. De son côté, le Maccabi Tel-Aviv s’enfonce au classement mais dévoile un potentiel offensif certain.