Quand les Palois jouent « comme des petits princes » : le dépit de Mickaël Hay

Après sa victoire vendredi contre Roanne, Mickaël Hay prévenait : il fallait attendre mardi pour voir si le regain palois était suivi d’une confirmation contre Caen. Eh bien, on a vu… Après avoir mis fin à une série de cinq défaites d’affilée, l’Élan Béarnais est retombé dans ses travers en s’inclinant 76-85 à domicile contre le promu caennais. De quoi ulcérer le coach pyrénéen, furieux face au visage attentiste de son équipe dans des propos rapportés par Sud Ouest.

« Le début de match est assez incroyable. Il y a trois jours, on était là dans la réaction face à Roanne et trois jours après, la leçon est oubliée. On joue comme des petits princes, sans intensité, sans rien. On revient au score, mais une fois que c’est fait, on croit que ça va être facile. On joue les uns à côté des autres et on subit en défense, surtout les un contre un où on se fait percer. Après être sortis d’une spirale très négative, on ne prend pas conscience de ce qu’on a fait et de ce qu’on doit faire. C’est assez incroyable. Je ne vois personne énervé dans mon équipe. Être déçus, c’est trop facile. Ce que je demande à mes joueurs, c’est qu’ils se battent, qu’ils n’acceptent pas de se faire percer. On ne peut pas présenter ce visage-là, suffisant. On pense être une autre équipe qu’on n’est réellement. »