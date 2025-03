« Maintenant, j’ai plus de 1 500 photos à trier » : quand Melvin Ajinça joue au photographe en herbe lors d’OL – Le Havre

Alors que Georges Mikautadze célèbre son but magnifique inscrit face au Havre dimanche dernier en Ligue 1, un photographe le suit tout sourire derrière le terrain. Sa silhouette ne passe pas inaperçue : 2,03 m sous la toise, des dreadlocks, pas de doute, c’est bien Melvin Ajinça ! L’ailier de l’ASVEL a pu obtenir une accréditation exceptionnelle en tant que photographe pour le match Olympique Lyonnais – Le Havre (4-2).

« C’était la première fois que je pouvais vivre ce genre d’expérience et elle a été incroyable », a-t-il expliqué au Progrès. « J’ai travaillé en rafales, je ne faisais qu’appuyer sur le bouton ! Maintenant, j’ai plus de 1500 photos à trier ! »

« La photo est devenue un besoin »

Une nouvelle façon d’exercer sa passion, la photo, développée lors de son époque à Saint-Quentin, en subtilisant l’appareil du photographe du SQBB. Depuis, Melvin Ajinça ne peut plus vivre sans exercer son art, de préférence la nuit dans les rues de Lyon. « On parle de ‘’street photos’’. Je me suis intéressé aux émotions des gens, à leurs sourires et j’ai trouvé mon thème : du noir et blanc, de préférence de nuit. J’appelle ça la ‘’photo du peuple’’ : des personnes qui marchent dans la rue, boivent un verre, discutent avec quelqu’un, téléphonent. Des scènes de la vie. »

Une belle manière de ne pas avoir que le basket en tête. Dans les colonnes du Progrès, le Villeurbannais raconte ses séances shooting d’un autre genre en déplacement, où il va s’aventurer dans les rues des villes visitées avec son Sony. « Je suis très content d’avoir fait la découverte de cet univers. Cela m’aère l’esprit. Je suis tout le temps la tête dans le basket et cela me permet de penser à autre chose. D’avoir une nouvelle passion. C’est devenu un besoin. J’ai tout le temps mon appareil avec moi. »