Quand un ancien Limougeaud en remplace un autre chez le champion de Pologne

Jayvon Graves (1,91 m, 26 ans), vu en France lors de la saison 2022-2023 sous les couleurs du Limoges CSP, poursuit sa carrière en Europe. L’arrière américain vient de s’engager avec le Legia Varsovie, récent champion de Pologne, pour la saison à venir. Il a été recruté par le Franco-Polonais Aaron Cel, directeur sportif du club, probablement afin de remplacer le MVP des finales 2025, Kameron McGusty (1,97 m, 27 ans), joueur qui avait remplacé… Graves à Limoges à l’intersaison 2023.

Un nouveau défi pour Jayvon Graves en Pologne

Après une saison au sein du Rytas Vilnius en Lituanie, conclue par une place de finaliste des playoffs contre le Zalgiris Kaunas de Sylvain Francisco, Jayvon Graves va découvrir un nouveau championnat. Le natif de l’Ohio s’est engagé avec le Legia Varsovie, sacré champion de Pologne au printemps dernier. Une nouvelle étape pour ce joueur qui disputera également la Basketball Champions League (BCL) avec le club polonais, retrouvant son ex-club de Vilnius au premier tour, ainsi que les Allemands du MLP Academics Heidelberg et les Grecs de Patras.

Graves a disputé 42 matchs toutes compétitions confondues avec le Rytas, tournant à 7,3 points, 2,5 rebonds et 1,7 passe décisive de moyenne. Avant cela, il était passé par Ludwigsbourg en Allemagne, mais aussi par le Limoges CSP, en 2022-2023, pour sa première saison européenne. En France, il avait laissé entrevoir son potentiel malgré une saison irrégulière au sein d’un collectif en reconstruction. Au total, en 31 rencontres de championnat de France, il a tourné à 8,7 points à 44,1 % de réussite aux tirs, 1,9 rebond et 2,2 passes décisives pour 8,5 d’évaluation en 23 minutes en moyenne tandis qu’en BCL il a compilé 10,8 points, 2,8 rebonds et 2,8 passes décisives en 15 matches. Ce sera sa quatrième saison en BCL en autant de saisons professionnelles en sur le circuit européen.

PROFIL JOUEUR Jayvon GRAVES Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 26 ans (29/12/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betsafe LKL PTS 7,4 #79 REB 2,5 #87 PD 1,7 #63

Une trajectoire variée entre G League, Europe et Summer League

Formé à l’Université de Buffalo, Jayvon Graves a démarré sa carrière professionnelle en G-League avec les Austin Spurs avant de tenter sa chance en Europe. Il a également pris part à la NBA Summer League avec les Cleveland Cavaliers et a participé à plusieurs éditions du TBT (The Basketball Tournament), où il a brièvement joué cet été avec les Court Street Kings.

Véritable scoreur capable de créer son propre tir, Graves tentera de s’imposer comme un cadre du Legia, dont les ambitions seront élevées après leur sacre national.