Quatre à la suite pour Dijon ; « On est dans une bonne spirale » admet Gregor Hrovat

La JDA Dijon continue son ascension en Betclic Élite avec une quatrième victoire consécutive, acquise avec la manière sur le parquet du SLUC Nancy (85-104). Grâce à une performance collective aboutie et un Gregor Hrovat en feu (26 points), l’équipe de Laurent Legname confirme sa montée en puissance et son sérieux des deux côtés du terrain.

Laurent Legname : « Un match abouti défensivement »

L’entraîneur de Dijon n’a pas caché sa satisfaction après cette large victoire, insistant sur l’importance de la défense face à une équipe nancéienne capable de scorer rapidement :

« Je félicite les joueurs pour cette belle victoire, face à une équipe dont on connaît la capacité à marquer beaucoup de points, a-t-il rappelé dans Le Bien Public. Pour avoir une chance, il fallait bien défendre, notamment sur leur jeu de transition. On a été cohérent 35 minutes, et quand l’écart était fait, forcément il y a eu un relâchement légitime. »

Un point clé du succès dijonnais fut la bataille du rebond, initialement en faveur de Nancy mais progressivement contrôlée par la JDA : « Au premier quart, ils prennent 5 rebonds offensifs, mais ensuite on a bien mieux contrôlé le rebond grâce au travail de tous les joueurs. » L’efficacité offensive de Dijon s’est traduite par une excellente gestion du ballon, comme le souligne Legname :

« On s’est très bien adapté défensivement, et on a trouvé des solutions sur leur zone en 1-3-1. Le ratio est excellent entre passes décisives (28) et balles perdues (10), cela confirme ce qu’on avait entrevu depuis un mois, un mois et demi. La confiance vient avec les victoires, mais on ne va pas s’endormir, car on n’est pas encore à l’équilibre (8-9). »

Gregor Hrovat : « On a bien protégé notre cercle »

Auteur d’une prestation remarquable, Gregor Hrovat a souligné l’importance du travail défensif collectif qui a permis à Dijon de dominer Nancy :

« On est dans une bonne spirale actuellement, avec cette quatrième victoire de rang en championnat. Mais on savait que notre salut face à cette équipe passerait par la défense. On les maintient à 65 points seulement après 35 minutes, c’est ce qu’on voulait faire. On parvient aussi à être devant au rebond. On a vraiment bien protégé notre cercle, car on savait que c’était une équipe dangereuse dans ce domaine. »

Sur sa propre performance, l’ailier slovène a mis en avant le rôle de ses coéquipiers dans son efficacité offensive :

« Mes coéquipiers ont su me trouver dans des positions ouvertes, et dès que les tirs rentrent, cela devient tout de suite plus facile. Après, il fallait juste que je continue à prendre les shoots dans le bon timing. Ce (samedi) soir, c’était moi, d’autres soirs ce seront d’autres joueurs, l’essentiel reste les victoires. Même si j’avais raté mon premier tir, j’ai suffisamment d’expérience pour savoir qu’il faut vite passer à autre chose et être prêt pour le suivant. »

La JDA Dijon confirme ainsi son excellent état de forme et s’affirme comme une équipe en pleine confiance. Avec un collectif bien en place et une efficacité offensive notable, les Bourguignons poursuivent leur remontée au classement.