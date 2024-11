Quatre à la suite pour Orléans contre Fos-Provence

À chaque camp son revanchard. Côté Fos, Petit Niang, plus gros flop de Pro B l’an dernier avec Orléans. Et pour son retour à CO’Met, le pivot méridional n’a pas spécialement excellé, contenu à 9 points et doté du deuxième pire +/- des BYers (-18). Côté Orléans, Timothe Crusol, symbole d’une équipe provençale incroyablement décevante la saison dernière, qui n’a pas laissé un souvenir impérissable dans le Sud. Revenu chez lui, dans le Loiret, l’enfant de Saint-Jean-de-Braye s’est vengé face à son ancien club (17 points à 5/7 et 7 passes décisives).

Un duel à distance à l’image de la rencontre : dans le sillage de son meneur, Orléans n’a fait qu’une bouchée de Fos-sur-Mer (90-78), validant sa quatrième victoire de suite avec sa prestation la plus maîtrisée de la saison (52-36 à la mi-temps). Les 26 passes décisives des hommes de Lamine Kebé viennent attester d’un collectif qui trouve de plus en plus ses marques (sept joueurs entre 7 et 17 points). L’OLB se hisse ainsi sur le podium de Pro B (7v-2d) tandis que les BYers, défaits pour la troisième fois de rang, glissent doucement vers les bas-fonds du classement, désormais 15e, avec six revers en dix matchs.