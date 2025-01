Quatre joueurs français prendront part à la Copa del Rey 2025

Avant la trêve internationale de février, les Ligues nationales vont organiser leur tournoi de mi-saison. Après la 17e journée de Liga Endesa bouclée avec l’Unicaja Malaga en tête (14 victoires et 3 défaites), talonné par Valence et le Real Madrid (13 victoires et 4 défaites), on connaît les huit formations qualifiées pour la Copa del Rey qui se déroulera du 13 au 15 février à Gran Canaria. Le tirage au sort aura lieu ce mardi 21 janvier.

Unicaja Malaga

Real Madrid

Valence Basket

Tenerife

Badalone

Manresa

Gran Canaria

FC Barcelone

Ainsi, quatre Français prendront part à cette Copa del Rey 2025. À commencer par celui de l’équipe leader du championnat, Killian Tillie. Il retrouvera également ses autres compatriotes, qualifiés comme non tête de séries comme le Gran Canaria d’Andrew Albicy et Pierre Pelos ainsi que le Manresa de Bodian Massa.