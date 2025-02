Qui décrochera les quatre derniers tickets pour l’EuroBasket 2025 ?

Après la qualification de la France pour l’EuroBasket 2025, acquise contre la Croatie suite à sa 5e victoire en 5 matchs, il reste encore 4 tickets à distribuer pour l’échéance européenne. Six équipes peuvent encore y prétendre.

Le grand intérêt de la dernière journée de qualification à l’EuroBasket 2025, qui se dispute ce dimanche 23 et lundi 24 février, se trouve notamment dans le groupe D avec l’Allemagne, pas encore assuré de sa qualification. Il faudrait cependant un séisme pour ne pas avoir les champions du monde en titre participer à l’EuroBasket 2025. Même en cas de défaite contre une Bulgarie privée de ses deux stars Sasha Vezenkov et Cody Miller-McIntire, ils peuvent se permettre de perdre avec un écart allant jusqu’à… 68 points !

Mais le suspense est entier dans ce groupe D, puisqu’outre l’Allemagne, les trois autres sélections peuvent encore se qualifier à l’EuroBasket

En dehors de ses quatre équipes, l’Islande et la Hongrie vont se disputer un dernier ticket pour l’EuroBasket 2025. L’état insulaire a son destin en main, avec une qualification assurée en cas de victoire contre la Turquie. En revanche, en cas de déconvenue et d’une victoire de la Hongrie sur l’Italie, ce sont les partenaires d’Adam Hanga qui se qualifieraient.

