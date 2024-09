Quimper, Loon-Plage et Le Havre toujours invaincus

Il reste trois équipes invaincues en Nationale 1 masculine (NM1) après trois journées de championnat, en attendant le match entre Boulogne-sur-Mer (1 victoire et 1 défaite) et Saint-Vallier (2 victoires et 0 défaites) ce samedi 28.

Dans la poule A, seul Quimper, vainqueur à Poissy malgré 29 points de Kevin Cham (1,86 m, 26 ans), est à 3-0. L’autre formation invaincue avant cette troisième journée, Lorient, s’est inclinée 96-91 à domicile contre un promu, Fougères, qui réussit bien son entrée en troisième division (deux victoires et une défaite). Le nouveau-venu dans la division fait partie des nombreuses équipes à 2-1, avec également Challans qui a pu compter sur un énorme Luka Nikolic (30 points à 13/17 aux tirs et 10 rebonds pour 34 d’évaluation) face à Rennes.

Les résultats de la troisième journée de la poule A de Nationale 1 : Poissy vs Quimper : 93-103

: 93-103 Stade Toulousain vs Tours : 80-75

vs Tours : 80-75 Tarbes-Lourdes vs Levallois : 92-80

vs Levallois : 92-80 Vitré vs Pôle France : 88-59

vs Pôle France : 88-59 Angers vs Les Sables Vendée : 79-74

vs Les Sables Vendée : 79-74 Challans vs Rennes : 78-65

vs Rennes : 78-65 Lorient vs Fougères : 91-96

Dans la poule B, ils sont donc deux à mener la dense : Loon-Plage – qui a largement remporté le derby avec Berck – et Le Havre. Pour ses retrouvailles avec son ancien club, Lauriane Dolt a su guider le STB à la victoire face à Mulhouse. Keith Wright et Steven Cayol ont été importants (48 d’évaluation cumulé). Parmi les belles performances de la soirée, il y a celle de Marius Chambre (1,82 m, 26 ans) contre Levallois : le meneur de Tarbes-Lourdes a inscrit 24 points à 5/10 à 3-points en plus de cumulé 4 rebonds et 6 passes décisives. Pour Metz, Michael Nwabuzor (1,88 m, 28 ans) a lui fini avec 26 points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 6 fautes provoquées.