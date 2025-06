Quimper ouvre son recrutement pour la Pro B avec Christopher Dauby

Quimper tient sa première recrue pour la saison 2025-2026, celle de son retour en Pro B, en la personne de Christopher Dauby. L’arrière/ailier français s’est engagé pour une saison avec les Béliers, où il retrouvera son ex-coach à Loon-Plage, Thibault Wolicki.

Une première pièce intéressante pour Quimper

La perspective d’évoluer de nouveau sur les ordres de Thilbault Wolicki a dû être un sérieux argument pour Christopher Dauby (1,93 m, 26 ans). En effet, le Francilien avait été l’un des hommes majeurs de l’entraîneur quimpérois à l’époque de la formidable saison 2022-2023 de Loon-Plage, vainqueur des playoffs de NM1 contre Poitiers.

L’ancien joueur de Poitiers, Rueil-Malmaison et Dax-Gamarde avait alors réalisé une saison de très haut-niveau (plus de 15 points et 6 rebonds par match), lui ouvrant les portes de la Pro B avec Aix-Maurienne. Dans l’antichambre de l’élite, ce dernier a confirmé, comme en atteste son exercice savoyard avec 10,2 points, 3,5 rebonds et 1,4 passe décisive de moyenne sur 42 matchs de saison régulière et de phases finales. De ses débuts en NM2 à ses performances abouties en Pro B, Christopher Dauby s’installe comme un joueur accompli à ce niveau de la compétition. Pour viser encore plus haut, avec la Betclic ELITE, il devra par exemple améliorer sa réussite aux tirs, qui a déjà augmenté lors du dernier exercice (39% au global et 30% à 3-points).

PROFIL JOUEUR Christopher DAUBY Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 26 ans (03/05/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 10,2 #71 REB 3,5 #92 PD 1,4 #132