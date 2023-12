Quimper reprend la tête, la mauvaise opération du Havre, Garry Chathuant signe sa meilleure performance depuis 20 ans !

NM1 - La 17e journée de Nationale 1 s'est majoritairement déroulée vendredi. Retrouvez tous les enseignements de la soirée, avec notamment un Garry Chathuant comme on n'avait plus vu depuis janvier... 2004 !

Poule A

Après avoir laissé Chartres revenir à hauteur en tête la semaine dernière (65-81), Quimper a repris seul les commandes de la Poule A (12v-5d). Les Béliers ont dominé Poissy (81-67) pendant que leurs deux concurrents directs se sont inclinés : le CCBM a lâché à Rennes (88-92) tandis que Tours a chuté chez son éternel bourreau de la saison dernière, Loon-Plage (67-72). Les coéquipiers de Johan Randriamananjara (18 points et 4 passes décisives) reprennent donc une longueur d’avance sur leurs poursuivants, avant un déplacement en forme de tournant, juste avant les vacances, sur le parquet du TMB la semaine prochaine.

À l’extrémité inverse de la poule, Les Sables-d’Olonne ont cassé leur série de six revers d’affilée. Mais la lanterne rouge a tremblé jusqu’au bout, devant attendre le dernier échec de Warren Racine avant d’exulter à Vitré (64-63). La récente recrue Quavarrius Wilson (19 points et 9 rebonds) fait beaucoup de bien. Le LSVB se rapproche de Berck, trop court à Toulouse (77-82), tandis que Rueil a poursuivi son fantastique automne en maîtrisant Challans (94-81), avec un grand Rafail Lanaras (18 points, 12 rebonds et 4 interceptions).

Poule B

Alors que Hyères-Toulon est assuré de passer les fêtes en tête, la lutte fait rage pour un accessit dans le Top 5, synonyme de poule haute ensuite. Andrézieux-Bouthéon s’en est grandement en creusant l’écart avec la quatrième place, grâce à sa victoire dans le derby ligérien à Feurs (72-67), combinée au nouveau revers du Havre, tombé dans le piège de Pont-de-Chéruy (60-69) et du match référence en pro du jeune Théo Benoit (19 points, 4 rebonds et 5 passes décisives).

Avec 9 victoires en 17 matchs, le STB est désormais à égalité avec Mulhouse, qui a signé un grand coup à Avignon (86-81), et Boulogne-sur-Mer, vainqueur de Besançon (102-91). Lors d’un match décisif pour le Top 5 entre deux équipes présentant le même bilan, le MBA a totalement renversé l’USAP, revenant de -15 (28-43) dans le sillage de Samuel Eyango-Dingo (19 points et 5 rebonds), tandis que le SOMB a bénéficié d’un Garry Chathuant vintage. À 40 ans, l’ailier guadeloupéen a passé 32 points (à 12/19) à la défense doubiste, assortis de 6 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception. Soit, tout simplement, sa deuxième meilleure performance offensive en carrière : pour trouver mieux, il faut remonter… 20 ans en arrière, jusqu’au 3 janvier 2004, avec 34 unités inscrites sous le maillot brestois en Pro B à Rouen.

Enfin, Louis Rucklin a réussi son intégration à Orchies ! Dernier arrivé au BCO, l’ancien meneur d’Angers a failli être le héros malheureux lorsqu’il a raté ses deux lancers-francs à dix secondes du buzzer, permettant à Sya Plaucoste d’égaliser pour LyonSO (74-74). Mais l’enfant de Mœrnach a de la suite dans les idées : il a provoqué une nouvelle faute de François Wibaut et a cette fois assuré un tir de réparation à une seconde de la fin, permettant au club nordiste de renouer avec la victoire à domicile (75-74), enfonçant LyonSO, défait lors de dix de ses onze dernières sorties. De quoi encore fragiliser la position du coach Maxence Broyer, qui s’est vu lancer indirectement un ultimatum Hervé Picquet-Gauthier de trois matchs par son président dans la presse locale.