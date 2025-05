Afficher la réponse

Explication : Zaion Nebot: « Il faut savoir que j’ai fait du tennis et du foot avant de commencer le basket, c’est la raison pour laquelle j’ai commencé à huit ans et non à cinq… »

Explication : Zaion Nebot: « Je n’ai pas eu accès aux plus grosses structures de formation pour des raisons physiques. En effet, comme mon père au même âge, j’ai dû composer avec un retard de croissance qui faisait que je mesurais 1m66 et que j’étais vraiment gringalet. »

Explication : Zaion Nebot a affiché une moyenne de 7,2 points par match durant la saison 2024-2025, et surtout plus de 20 minutes dans la rotation du favori pour le titre de champion de France NM1.

Réponse correcte : A) Non.

Explication : Zaion Nebot: « Je n’ai pas vu mon père jouer et il ne m’a jamais poussé vers le basket. Son idée était de me pousser vers le sport que je voulais faire et ce qui me rendait heureux. »