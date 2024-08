Rachid Meziane (Belgique) : « Les filles peuvent sortir de ce tournoi la tête très haute »

Rachid Meziane est revenu la petite finale perdue par la Belgique contre l’Australie (81-85), en conférence de presse :

« Je pense qu’on peut être fiers de nous. Certes, on est championnes d’Europe en titre, mais notre effectif n’était vraiment pas le même. Je pense que peu auraient parié sur notre niveau de performance et sur la possibilité de venir chatouiller une finale, et une médaille de bronze.

Ce sont des grandes compétitrices, donc il y a forcément de la déception et de la frustration. Il y a beaucoup de temps faibles où on laisse beaucoup trop de choses à cette équipe australienne. On meurt quand même les armes à la main, les filles peuvent sortir de ce tournoi la tête très haute. Il y a beaucoup de choses sur la ligne statistique qui font la différence, l’apport du banc en fait partie. On a quand même eu beaucoup de situations où on aurait pu marquer des paniers plus faciles, et on n’a pas été capables de scorer, peut-être par manque de fraîcheur, de lucidité. Mais la défaite ne se résume pas à ce que le banc a apporté ou non, il y a tellement de choses, le basket est plus complexe, ce serait très réducteur de le résumer à ça. On aurait aimé que le banc apporte plus de points, on aurait pu être plus efficace sur beaucoup de choses. Je pense qu’on a manqué d’agressivité pour provoquer des fautes, aller sur la ligne. On a aussi perdu des ballons, certes moins que d’habitude, mais des ballons très importants dans le match. Il y a des momentum où on aurait pu tuer le match, et on n’a pas été capables de le faire.

Quand tu joues la demi-finale à 21h, la récupération n’est pas la même que quand tu joues à 17h. La physionomie du match contre la France n’est pas la même que celle face à l’Australie. Si l’Australie se projetait déjà sur une défaite contre les États-Unis et le match pour la médaille de bronze, je n’en sais rien. Mais on a été tellement près d’accrocher cette finale que l’impact est un peu plus important chez nous. On a mis la main sur la poignée de la porte et la porte s’est refermée. On joue 45 minutes, j’ai des joueuses qui restent longtemps sur le terrain. Quand tu additionnes tous ces éléments, ça fait peut-être la différence à la fin, mais on ne saura jamais. »