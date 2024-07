Rachid Meziane (Belgique) : « On a des joueuses qui ont fui leurs responsabilités »

“Attendre quelque chose dans un groupe aussi difficile que le nôtre, c’est quand même assez prétentieux. S’il y en a beaucoup qui imaginent qu’on est les plus forts du monde, je pense qu’ils se trompent parce qu’aujourd’hui, l’Allemagne c’est quand même une équipe qui progresse énormément. Leurs joueuses explorent de meilleures compétitions que nos Cats. Dans la mesure où, collectivement, on ne répond pas présent, il se passe ce qui se passe aujourd’hui. Notre solution pour battre des équipes constituées de talents comme l’Allemagne, c’est de jouer et de défendre ensemble. Quand ce n’est pas le cas, on voit qu’on est vulnérable, on voit qu’on devient une équipe lambda. C’est ce qu’on a été ce soir. On n’a pas été capable de développer le jeu qu’on avait l’habitude de proposer.

Alors, pour anticiper la prochaine de vos questions : oui, il manque Julie Allemand, oui elle aurait fait du bien parce qu’elle aurait apporté de la lucidité, de la sérénité. Elle aurait apporté un peu plus de créativité, ce qui nous a énormément fait défaut cet après-midi. Maintenant il faut comprendre qu’il faut faire sans elle. On a montré pendant notre préparation qu’on avait été capable de faire des bonnes choses. Mais on voit que, dès que le niveau est un peu plus haut, on est en difficulté. Il y a beaucoup de déception et de frustration de ne pas avoir montré quelque chose qui ressemble à qui nous sommes.

À la mi-temps, on secoue les gens, on les responsabilise. On dit ce qu’on pense aux joueuses qui fuient leurs responsabilités, celles qui fuient leurs responsabilités offensives, défensives. Aujourd’hui, on a donné des casquettes de leaders offensives à des joueuses. Je ne citerai pas de nom car ce n’est pas dans mon style, je préfère endosser cette responsabilité moi-même. Il n’empêche qu’on a des joueuses qui n’ont pas assumé le rôle qu’on attend d’elles, qui ont un peu fui leurs responsabilités dans le scoring. Et défensivement, quand on encaisse autant de points, ce n’est pas la responsabilité d’une seule joueuse, c’est tout un effectif qui n’est pas discipliné et qui manque de dureté.

On savait aussi que gagner l’Allemagne n’était pas une finalité. De toute façon, on le sait depuis le début que chaque possession allait compter. On sait que l’écart ne parle pas pour nous. Peut-être que cette claque reçue cet après-midi va nous permettre de réagir et, qui sait, peut-être nous permettre d’aller chercher une grosse performance contre les États-Unis. On n’aura rien à perdre. »