Rachid Meziane : « Nous on a joué au basket quand cela ressemblait plus à de la bagarre du côté français »

Rachid Meziane : « Il y a beaucoup de déception et de frustration. Mais il n’y a pas de raison d’être triste. On a encore livré un vrai combat contre cette équipe française qui, elle, a pu compter sur 11 joueuses dans les rotations, là où cela a été plus compliqué pour nous. On perd 21 ballons, on leur laisse 19 rebonds offensifs. Cela leur donne trop de deuxièmes chances et trop de points. Si on avait eu plus de maîtrise, de discipline et de rigueur dans au moins une de ces statistiques, le match aurait été différent. Globalement, on a dominé 15 minutes de la première mi-temps, puis on a laissé cette équipe française s’exprimer avec son euphorie, son énergie et son agressivité. Je suis désolé de dire ça mais nous, on a joué au basket, là où cela ressemblait parfois plus à de la bagarre de l’autre côté. Je suis fier d’avoir joué au basket pendant 45 minutes.

Il faut se remettre la tête à l’endroit parce que l’on garde cette ambition d’aller chercher une médaille. Il va falloir digérer et essayer d’aller dormir déjà avec l’envie d’aller chercher cette médaille de bronze. Nous en sommes capables. On a prouvé qu’on était capable de renverser beaucoup de situations. »