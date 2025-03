Rayan Rupert bat son record de points en carrière

Ce dimanche, le Rip City Remix de Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) et Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans) jouait de nouveau contre le Grand Rapids Gold. Si ce dernier n’a pas participé à ce back-to-back, le frère Iliana Rupert est retourné sur les parquets pour signer son record de points en carrière (28), en plus de cumuler 7 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. Malgré cette belle performance, l’équipe affiliée aux Trail Blazers de Portland a subi sa deuxième défaite d’affilée face à l’équipe du Michigan (103-110).

Le match avait pourtant bien commencé pour le Remix. Il faut dire que le Remix a été bien lancé par son ailier sarthois, qui a marqué les 7 premiers points de son équipe. L’ancien pensionnaire du Pôle France a réussi un premier shoot à 3-points avant de prendre deux rebonds offensifs pour marquer deux paniers près du cercle. Mais après un premier quart-temps serré (23 partout), le match a largement tourné à l’avantage des coéquipiers de Spencer Jones. Le rookie des Nuggets a lui aussi choisi ce soir-là pour battre son record à la marque (35 points, en plus de 10 rebonds).