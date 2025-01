Rayan Rupert réitère son envie d’équipe de France, un objectif « peut-être même au-dessus de sa carrière NBA »

Interrogé par First Team lors d’un déplacement de Portland chez les Los Angeles Lakers le vendredi 3 janvier, Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) a pu faire le point sur sa première partie de saison chez les Trail Blazers. Désormais sophomore (deuxième année), celui qui pense s’installer dans la grande ligue comme un 3 and D se dit satisfait d’être entré en jeu plus régulièrement (14 matches disputés sur les 35 de Portland, pour 3,2 points et 1,1 rebond en presque 10 minutes de moyenne).

A 20 ans, ce féroce défenseur compte gagne en responsabilités sur la suite de la saison, surtout que Portland devrait vite se retrouver distancer dans la course au play-in. De quoi s’exprimer davantage en compétition et peut-être taper dans l’œil du sélectionneur Frédéric Fauthoux. Comme il l’a déjà fait par le passé, le Sarthois répète son envie de prendre part à l’EuroBasket 2025. En fin d’année 2024, il a d’ailleurs pu échanger avec le manager général des Bleus Boris Diaw lors d’un déplacement à San Antonio. Pour Rayan Rupert, sa carrière internationale en équipe de France est un « gros objectif ». « Je le mets au même stade que ma carrière NBA voire au-dessus de ma carrière NBA parce que tu joues pour ton pays, tu représentes ta formation à l’INSEP, etc. »

Une déclaration d’intention forcément appréciable mais la concurrence s’annonce rude dans l’aile entre les jeunes ailiers de la nouvelle génération (Coulibaly, Risacher, Salaün, Dieng, Traoré, Dadiet, Sissoko, Ajinça) et les postes 2-3 dans la force de l’âge sur le circuit européen (Fournier, Cordinier, Bouteille etc.).