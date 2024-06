Remis de sa blessure roannaise, Jalen Jones file au Venezuela

Sérieusement touché au pouce droit lors d’un match entre Roanne et Nanterre le 10 février, Jalen Jones (remplacé par Sekou Doumbouya pour la fin de saison côté Chorale) a signé son retour à la compétition.

Pourtant pas un adepte des championnats estivaux jusque-là, l’ancien intérieur de Bourg-en-Bresse et Cholet s’est engagé au Venezuela, avec les Spartans de Caracas. Plus de quatre mois après sa dernière apparition en Betclic ÉLITE, il a rejoué vendredi soir avec une première sortie très discrète contre les Frontinos de Tachira (3 points à 1/4, 2 rebonds, 1 interception et 1 contre en 11 minutes).