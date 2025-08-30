Rester à l’ASVEL, une « suite logique pour Aïnhoa Risacher afin de « se présenter à la Draft WNBA dans 2 ans »

Elle sera l’une des jeunes joueuses à surveiller avec attention dans le championnat français cette saison. Une de celles qui a choisi de rester en France, et de résister à l’exode des jeunes talents français vers l’étranger ces derniers mois. À tout juste 18 ans, quelques jours après son anniversaire, Aïnhoa Risacher (1,85 m, 18 ans) a signé son premier contrat professionnel avec l’ASVEL féminin, un club où elle évolue depuis quatre saisons. Un aboutissement en soi, mais surtout « une suite logique » comme elle l’a expliqué.

La jeune ailière – fille de Stéphane et sœur de Zaccharie – était invitée sur le plateau de BFM Lyon il y a quelques jours. C’est avec une aisance orale et le sourire qu’elle a expliqué son choix de rester à l’ASVEL. Mais aussi révélé ses objectifs personnels à moyen et long-terme, qui sont forcément hauts au vu du potentiel exprimé depuis plusieurs années à l’ASVEL, tout comme avec les équipes de France de jeunes (MVP et médaillée d’or à l’Euro U16 en 2023, dans le 5 majeur de la Coupe du monde U17 en 2024) :

« C’était une volonté de ma part de pouvoir continuer avec le club qui m’a formé, c’est une histoire qui continue. Je voulais aussi rester proche de ma famille, qui habite ici depuis plus de 12 ans. C’était une suite logique, je suis vraiment contente que ça ait pu se faire. J’ai hâte de poursuivre cette aventure… Comme toutes les saisons, j’ai toujours l’objectif de progresser un maximum. Pour cette saison plus spécifiquement, j’aimerais gagner du temps de jeu, des responsabilités, acquérir un rôle plus important pour aider l’équipe à gagner… J’ai pour objectif de me présenter à la Draft WNBA dans deux ans (2027). Je sais qu’il faut encore beaucoup travailler pour ça, que je dois progresser sur mon jeu. La WNBA est un objectif que j’ai depuis quelques années déjà. »

Progresser à l’ASVEL pour devenir « une des meilleures joueuses du monde » ?

L’ASVEL féminin est en ce moment en pleine préparation pour sa saison en LBWL. Une longue préparation, débutée le 11 août alors que les matchs du championnat ne commencent que le 1er octobre. « Il y a beaucoup d’enthousiasme, beaucoup d’impatience » de la part de Risacher. Le club villeurbannais va lui devoir tourner une page avec une saison sans coupe d’Europe. Rétrogradée en championnat régional par la FFBB suite à son passage devant la DNCCG, l’ASVEL Féminin avait fait appel de sa décision auprès de la Chambre, et a donc obtenu gain de cause pour finalement rester en première division. Tout un processus qui « n’a pas impacté » Risacher dans son choix de rester.

Sur le plan sportif, elle sera une pièce importante de cet effectif et au centre de l’attention, vu que les autres prospects Juste Jocyte et Téa Cléante sont parties vers de nouveaux horizons (Gérone en Espagne, et Penn State en NCAA). On peut s’attendre à une hausse statistique par rapport à ses 4,1 points et 1,8 rebonds en 13 minutes de moyenne la saison dernière, même si elle n’est pas du genre à privilégier le scoring. Son coach Yoann Cabioc’h a dit qu’elle avait « tout pour devenir une des meilleures joueuses du monde. » Cette saison 2025/26 devrait nous en dire plus sur son potentiel. Avec en ligne de mire la Draft WNBA 2027, puisqu’elle sera éligible l’année de ses 20 ans. Afin de suivre les pas de son frère.