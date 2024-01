Retour sur les transferts de Noël en EuroLeague

1. Naz Mitrou-Long

Zalgiris –> Olympiakos

Après une première saison en Euroleague à Milan en 2022-2023, pour 7,4 points en 17 minutes et 21 matches joués, l’arrière canadien Naz Mitrou-Long s’était engagé au Zalgiris Kaunas à l’intersaison. Sa production a chuté à 4,1 points (28,6% à trois points) en 10 minutes et 9 matches joués. Il a finalement rejoint l’Olympiakos, avec qui il croisera la route de Monaco ce jeudi.

2. Freddie Gillespie

FC Bayern –> Crvena Zvezda

Le pivot américain de 2,08m, Freddie Gillespie effectuait sa 2ème saison consécutive avec le FC Bayern Munich. Malheureusement, son temps de jeu a été divisé de moitié (19 minutes en 2022-2023, 9 minutes en 2023-2024) par Pablo Laso. Après 2,2 petits points en moyenne en 13 matches d’Euroleague, il rejoint donc l’Étoile Rouge, où il a signé une première apparition discrète au Fenerbahçe (3 minutes).

3. Shabazz Napier

Crvena Zvezda –> Milan

Shabazz Napier, un des plus gros talents de l’EuroLeague, s’était distingué en 2022-2023 avec 15 points et 3,9 passes décisives par rencontre avec Milan. L’été dernier, il avait signé avec l’Étoile Rouge à l’intersaison (9.8 points et 2,3 passes décisives), avant de finalement retrouver Ettore Messina, qui ne voulait plus de Kevin Pangos, à l’Olimpia en 2024. Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, il a signé 14 points et 5 passes décisives mais n’a pu empêcher la défaite lombarde au Pirée.

4. Kevin Pangos

Milan –> Valencia

Mis à l’écart par Ettore Messina, Kevin Pangos quitte lui Milan pour rejoindre Valencia. Pour sa deuxième saison en Italie, le meneur canadien avait fini par être écarté au bout de cinq petits matchs, suscitant notamment l’incompréhension de Mike James. « Rejeter la faute sur un meneur qui a déjà fait partie du meilleur cinq EuroLeague et joué à un haut niveau de performance après seulement cinq matchs dans la saison, tout en ne faisant pas sa propre critique en n’admettant pas que l’on a terriblement mal construit son équipe, est le plus haut niveau de détournement cognitif que je n’ai jamais vu. […] Le gars fait démarrer le meilleur poste 4 des temps moderne (Nikola Mirotic) au poste 3 et joue pratiquement sans pivot lol, mais allons-y, rejetons la faute sur KP. » L’arrivée de Pangos à Valence pousse Martin Hermannsson vers la sortie, mais l’Islandais ne devrait pas rejoindre l’ASVEL.

5. Ante Zizic

Anadolu Efes –> Virtus Bologne

Comme les joueurs précédents, Ante Zizic effectuait lui aussi sa deuxième saison dans le même club, ici l’Anadolu Efes Istanbul. Après un exercice 2022-2023 à 7,7 points et 3,7 rebonds et 16 minutes par match, sa production restait sensiblement identique cette saison : 6,5 points et 2,8 rebonds et 16 minutes par match. Il rejoint la Virtus Bologne de Luca Banchi et Lassi Tuovi, avec comme mission de la maintenir à sa surprenante seconde place de l’EuroLeague. Il a démarré mercredi avec 1 point et 3 rebonds en 12 minutes face au Bayern Munich (85-83).

6. Jaleen Smith

Virtus Bologne –> Partizan

Utilisé seulement 11 minutes par match, Jalen Smith quitte lui la Virtus Bologne après 13 rencontres. Il rejoint le Partizan Belgrade avec qui il tentera de se rapprocher de ses performances avec Berlin: 11,5 points en 25 minutes sur 31 matches en 2022-2023. Anonyme face à l’ASVEL pour sa première (4 points à 2/5 et 2 rebonds en 18 minutes), mais doté du meilleur +/- (+28), il tentera de séduire son bouillant public ce jeudi avec le derby éternel contre l’Étoile Rouge.