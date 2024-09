Rétropédalage entre l’ASVEL et Monaco : Paris Lee décide finalement de rester !

La nouvelle de la signature de Paris Lee (1,83 m, 29 ans) à Monaco ce mardi 17 septembre avait de quoi surprendre. Surtout pour des questions de timing à quelques jours de la reprise, et d’embouteillage au poste de meneur sur le Rocher.

L’un des principaux touchés par son arrivée, Matthew Strazel, a lui-même avoué au Media Day LNB ce matin être surpris et ne pas avoir été mis au courant. Et pour cause, tout n’était pas encore joué. Ce matin, l’extérieur américain était bien toujours présent en région lyonnaise. Alors toutes les parties ont commencé à annoncer le rétropédalage. Y compris le président du club Tony Parker auprès du Progrès. « Lundi soir, Monaco m’a contacté pour savoir si nous étions prêts à le laisser partir. Je leur ai dit que Paris était notre meneur titulaire, qu’il n’était pas question que nous perdions l’un de nos meilleurs joueurs à cinq jours du début du championnat » a-t-il expliqué, ajoutant qu’il comptait le prolonger jusqu’en 2027.

Finalement : Paris Lee restera donc bel et bien un joueur de l’ASVEL cette saison. Il tiendra la mène de l’équipe, à la fois en championnat et et en EuroLeague. Il était une pièce essentielle de l’effectif la saison dernière.

En concurrence quoi qu’il arrive

Selon nos informations, c’est le joueur qui a décidé de rester. Des raisons financières avaient forcé le club villeurbannais à le pousser vers la sortie. Notamment sur le plan salarial et du buy-out. Mais ce n’était pas au goût de celui qui avait joué à Monaco en 2021/22, probablement puisqu’il allait voir son rôle réduit. En concurrence avec Mike James, Elie Okobo, Nick Calathes et Matthew Strazel, on ne pouvait pas s’attendre à le voir accumuler un temps de jeu ou des statistiques similaires à la saison dernière (environ 10 points et 5 passes en 27 minutes de moyenne). Le choix de rester pour une seconde saison était donc le meilleur concernant sa carrière.

À l’ASVEL, le natif de l’Illinois devra tout de même s’imposer au milieu des nouveaux arrivants sur les postes extérieurs, Théo Maledon et Shaquille Harrison. Sans compter qu’il reste Nando De Colo. Mais il aura l’expérience et la connaissance de l’équipe de son côté.