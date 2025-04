Rêve de Final Four de la BCL envolé pour Nanterre, corrigé par l’AEK Athènes !

Miraculé pendant une grande partie de cet exercice 2024-2025 de BCL, Nanterre 92 n’aura pas réussi un exploit de plus pour se hisser au Final Four. Le club des Hauts-de-Seine a même été éjecté violemment aux portes du dernier carré lors du match décisif du quart de finale contre l’AEK Athènes, avec une cinglante défaite en Grèce (104-69).

👑 THE QUEEN IS BACK AT THE #BasketballCL FINAL FOUR! 👑 pic.twitter.com/re9CTjCssH — Basketball Champions League (@BasketballCL) April 23, 2025

Une fessée en Grèce, avec un écart qui a atteint 45 points !

Le Final Four, Nanterre 92 n’a quasiment pas pu l’entrevoir dans la capitale athénienne. À peine le temps d’un premier quart-temps où les Franciliens étaient au contact de l’AEK (19-18). Avant ensuite de complètement sombrer et être submergé dans une SUNEL Arena vrombissante, qui a pu savourer amplement la victoire des siens et l’accueil à venir du dernier carré de la Ligue des Champions.

C’est à partir du 2e quart-temps que Nanterre 92 a vu ses espoirs de jouer le Final Four à la maison s’évaporer. Porté par son public, Athènes a eu une énorme euphorie d’adresse, avec un Hunter Hale une nouvelle fois diabolique de réussite (23 points à 7/13 aux tirs dont 5/11 à 3-points, avec 7 passes décisives pour 0 ballon perdu). D’une série de 30 points à 8 de la part des Grecs, le club des Hauts-de-Seine n’a jamais su relever, le match tournant même à la correction quand l’AEK a compté jusqu’à 45 points d’avance en fin de 3e quart-temps (82-37). Les Nanterriens ont à peine atténué leur douleur en fin de match, perdant finalement cette rencontre couperet sur le lourd score de 104 à 69.

Une rotation trop juste pour Nanterre

Maintenu dans le match par Desi Rodriguez (15 points à 6/11) lors des dix premières minutes, l’équipe de Philippe Da Silva n’a jamais pu trouver de relais par la suite, pour ne serait-ce que rester à distance raisonnable des Grecs. En plus du natif du Bronx, seuls Justin Tillman et Milan Barbitch ont également dépassé la barre des 10 points. Les absences d’Ahmad Caver, et celle de dernière minute de William Howard, ont finalement pesé trop lourd dans la balance pour Nanterre.

Pour son retour dans une Coupe D’Europe depuis 2019, Nanterre 92 aura en tout cas vécu une campagne de BCL à rebondissements. Extrait in-extremis du premier tour de la BCL, le club s’est qualifié pour le top 16 après une victoire au play-in contre Ostende, avant également de rallier les quarts de finale lors de la dernière journée de cette seconde phase de groupe. Mais à l’image de sa saison 2024-2025, Nanterre 92 a allié le meilleur comme le pire, à l’image de cette raclée subie en Grèce pour quitter la scène européenne.

Un Final Four en Grèce, avec Killian Tillie comme seul Français

Le Final Four de la BCL 2025 se jouera donc à Athènes. Il rassemblera ainsi Galatasaray, Tenerife, l’AEK et l’Unicaja Malaga de Killian Tillie, le seul Français rescapé dans la compétition.