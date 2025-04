Risacher et Sarr marquent 16 points chacun, Rupert confirme

Zaccharie Risacher a confirmé sa belle intégration avec Atlanta en signant 16 points à 6/12 aux tirs contre le Jazz d’Utah, dans une victoire après un match offensif (147-134). Même total pour Alexandre Sarr avec Washington, mais dans une défaite sans appel à Boston (124-90). Les autres Français en activité ont également eu du temps de jeu : Moussa Diabaté s’est illustré aux rebonds, Rayan Rupert a encore eu du temps de jeu, et Tidjane Salaün s’est distingué par son activité.

Risacher convaincant dans le show offensif des Hawks

Dans une rencontre totalement débridée face au Jazz, Zaccharie Risacher (16 points, 2 rebonds, 2 passes) a une nouvelle fois su faire parler son efficacité offensive. Avec 6 paniers réussis sur 12 tentatives, il a parfaitement complété la performance collective d’Atlanta, qui a inscrit 81 points en première mi-temps et 147 au total.

16 points pour Zaccharie Risacher 🇫🇷 ET Alexandre Sarr 🇫🇷 cette nuit Mais pendant ce temps-là Stephon Castle tourne en 18-10-8 sur les quatre derniers matchs… Yep, bien joué à lui pour le ROYpic.twitter.com/VTbTqqmoOh — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) April 7, 2025

Sarr impuissant face à Boston

À l’inverse, Alexandre Sarr a eu droit à une soirée bien plus compliquée à Boston. Malgré un joli total de 16 points, son manque d’impact au rebond (4 prises en 32 minutes) a pesé dans la lourde défaite des Wizards. Washington a été dominé dès le début par les Celtics et n’a jamais réussi à rivaliser.

Rupert poursuit sa série, Diabaté et Salaün solides

Aligné 24 minutes avec les Blazers, Rayan Rupert continue de se montrer sur cette fin de saison. Il a terminé avec 7 points à 3/9 aux tirs, 3 passes et 3 interceptions dans une victoire face aux Spurs. Pour Charlotte, Moussa Diabaté a capté 7 rebonds et ajouté 8 points face aux Bulls, tandis que Tidjane Salaün a compilé 6 points à 3/8, 6 rebonds et 3 passes. Malgré leurs efforts, les Hornets se sont inclinés 131-117.